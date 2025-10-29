Mahallelinin korkulu rüyasıydı! Kayıp şahıs sonunda böyle yakalandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Samsun'da yaklaşık üç haftadır kayıp olan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Gökhan E. isimli şahıs Çarşamba ilçesinde vatandaşları canından bezdirdi. Olaylar silsilesi Gökhan E.'nin önce bir lokantada yemek yiyip para çalmasıyla başladı, ardından Dikbıyık Stadyumu'na izinsiz giren şahıs tavuk çalıp kayıplara karıştı. Gökhan E.'nin en son bir eve girip çay demleyip keyif yapmasıyla zirveye çıkan endişe yüzünden mahallelinin gözüne uyku girmemişti. Vatandaşlar Gökhan E.'yi geceleri fener ışığında aramaya başlamıştı.
Taşdemir Mahallesi'nde bir kişinin bir eve girmeye çalıştığını fark eden vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, kısa sürede şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelinin bir süredir kayıp olarak aranan ve psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Gökhan E. olduğunu tespit etti.