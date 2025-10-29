Menü Kapat
12°
 | Nalan Güler Güven

Mahallelinin korkulu rüyasıydı! Kayıp şahıs sonunda böyle yakalandı

Samsun'da yaklaşık 3 haftadır kayıp olarak aranan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Gökhan E. bir eve girmeye çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 3 haftadır Çarşamba ilçesinde hayatları kabusa dönen mahalleli rahat bir nefes aldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 11:49

'da yaklaşık üç haftadır kayıp olan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Gökhan E. isimli şahıs Çarşamba ilçesinde vatandaşları canından bezdirdi. Olaylar silsilesi Gökhan E.'nin önce bir lokantada yemek yiyip para çalmasıyla başladı, ardından Dikbıyık Stadyumu'na izinsiz giren şahıs tavuk çalıp kayıplara karıştı. Gökhan E.'nin en son bir eve girip çay demleyip keyif yapmasıyla zirveye çıkan endişe yüzünden mahallelinin gözüne uyku girmemişti. Vatandaşlar Gökhan E.'yi geceleri fener ışığında aramaya başlamıştı.

Mahallelinin korkulu rüyasıydı! Kayıp şahıs sonunda böyle yakalandı

SONUNDA YAKALANDI

Taşdemir Mahallesi'nde bir kişinin bir eve girmeye çalıştığını fark eden vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi. Ekipler, kısa sürede şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelinin bir süredir kayıp olarak aranan ve psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Gökhan E. olduğunu tespit etti.

Mahallelinin korkulu rüyasıydı! Kayıp şahıs sonunda böyle yakalandı
