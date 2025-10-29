Mahallelinin korkulu rüyasıydı! Kayıp şahıs sonunda böyle yakalandı

Samsun'da yaklaşık üç haftadır kayıp olan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Gökhan E. isimli şahıs Çarşamba ilçesinde vatandaşları canından bezdirdi. Olaylar silsilesi Gökhan E.'nin önce bir lokantada yemek yiyip para çalmasıyla başladı, ardından Dikbıyık Stadyumu'na izinsiz giren şahıs tavuk çalıp kayıplara karıştı. Gökhan E.'nin en son bir eve girip çay demleyip keyif yapmasıyla zirveye çıkan endişe yüzünden mahallelinin gözüne uyku girmemişti. Vatandaşlar Gökhan E.'yi geceleri fener ışığında aramaya başlamıştı.

SONUNDA YAKALANDI

Taşdemir Mahallesi'nde bir kişinin bir eve girmeye çalıştığını fark eden vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, kısa sürede şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelinin bir süredir kayıp olarak aranan ve psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Gökhan E. olduğunu tespit etti.