Malatya'da kafeye silahlı saldırı: 2 kişi yaralı, 3 kişi gözaltında

Malatya Battalgazi'deki Mücelli Caddesi'nde akşam saatlerinde silah sesleri yükseldi. Cadde üzerinde bulunan bir kafeye motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

2 KİŞİ YARALANDI

Motosikletle kafenin önüne gelen G.Ö. , V.D. ve M.K. tarafından iş yerine tabanca ile peş peşe ateş edildi. Saldırı sonucu H.H.Ç. ve D.O. yaralanırken, park halindeki 2 araca kurşun isabet etti.

Şüpheliler saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 SALDIRGAN GÖZALTINDA

Kafenin çevresinde incelemelerde bulunan polisler, olay yerinde 3 adet boş kovan ile 1 adet şarjör buldu. Saldırganların peşine düşen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.