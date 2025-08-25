Menü Kapat
Mars'ta avlandılar, muhtar ve jandarmadan kaçamadılar!

Sivas'ta ‘Dünyadaki Mars' olarak adlandırılan Eğribucak kayalıklarında kaçak avlanan 13 avcı, muhtardan kaçmadı. Yasak olan bölgede avlanan avcılara jandarma ekipleri tarafından işlem yapıldı.

Mars'ta avlandılar, muhtar ve jandarmadan kaçamadılar!
IHA
25.08.2025
25.08.2025
'ın merkeze bağlı Eğribucak köyü sınırları içerisinde bulunan ve ilginç yapısıyla dikkatleri üzerine toplayan 'ndan silah sesleri yükseldi. Silah seslerini duyan köylüler, köy muhtarı Fatih Durna'ya haber verdi.

Mars'ta avlandılar, muhtar ve jandarmadan kaçamadılar!

Araziye çıkarak avcıları görüntüleyen muhtar, durumu ekiplere bildirdi. Kızıl rengi ve kayalık yapısı ile Mars gezegenine benzetilen ve ‘Dünyadaki Mars' olarak da anılan kayalıklarda avlanan kaçak avcılara ve ve Milli Parklar ekiplerince işlem yapıldı.

Mars'ta avlandılar, muhtar ve jandarmadan kaçamadılar!

"İKAZ ETMEME RAĞMEN TERK ETMEDİLER"

Köy çevresinde dağ keçisi popülasyonunun olduğunu söyleyen Eğribucak köyü muhtarı Fatih Durna, "Komşum ‘Muhtarım araziden silah sesi geliyor' dedi. Bunun üzerine aracımla araziye çıktım. Burada avlanan 13 kişi tespit ettim. İl dışından gelen avcılar kaçak avlanıyordu. Bizim burası süresiz olarak avlanmaya yasak. Nedeni de dağ keçilerinin olması. Vatandaşları ikaz etmeme rağmen terk etmediler. Bunun üzerine jandarma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdim. Sağ olsunlar onlar da kısa sürede gelerek gerekli işlemleri yaptılar" dedi.

Sevgilisi tarafından darp edilen genç kız kamerada! İşte o anlar
Ailesinden kaçan çocuğa otomobil çarptı! Yürek burkan görüntüler kamerada
ETİKETLER
#sivas
#jandarma
#Doğa Koruma
#Eğribucak Kayalıkları
#Kaçak Avcılık
#Avlanma Yasağı
#Yaşam
