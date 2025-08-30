Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Yaşam
Meteoroloji gün vererek uyardı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor: Kavrulacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Ağustos hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede pazar gününe dikkat çekildi. İstanbul başta olmak üzere birçok il güne serin bir havayla başlasa da sıcaklıklar pik yapacak. Yeni bir sıcak hava dalgasına girecek olan Türkiye'de sıcaklıklar salı gününe kadar artacak. İşte detaylar...

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin 'nun güneydoğusu ile Orta ve Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji gün vererek uyardı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor: Kavrulacağız

SICAKLIKLAR PİK YAPACAK

Öte yandan yapılan bir diğer uyarıda ise yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceği bildirildi. Sıcaklıklar yarından itibaren arttıkça artacak. Salı gününe kadar pik yapacak olan sıcaklıklar çarşambadan sonra düşüşe geçecek.

Meteoroloji gün vererek uyardı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor: Kavrulacağız

BÖLGELERİMİZDE HAVA


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji gün vererek uyardı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor: Kavrulacağız

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye ve Adana çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji gün vererek uyardı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor: Kavrulacağız

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji gün vererek uyardı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor: Kavrulacağız

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji gün vererek uyardı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor: Kavrulacağız

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

