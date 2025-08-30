Meteoroloji gün vererek uyardı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor: Kavrulacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Orta ve Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan yapılan bir diğer uyarıda ise Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceği bildirildi. Sıcaklıklar yarından itibaren arttıkça artacak. Salı gününe kadar pik yapacak olan sıcaklıklar çarşambadan sonra düşüşe geçecek.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye ve Adana çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık