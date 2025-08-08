Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Metrekaresi 50 bin TL'den satılıyor! Sipariş veren 1 yıl bekliyor

Sivas’ın dünyaca ünlü el yapımı halıları hem yurt içi hem de yurt dışından yoğun talep görüyor. Bir metrekaresinde ortalama 250 bin ile 360 bin arasında ilmek yer alan halılar ortalama 50 bin TL'den satışa sunuluyor. Sipariş veren müşteriler ise halıları teslim almak için yaklaşık 1 yıl bekliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 11:44

Sipariş verenlerin 1 yıl beklediği dünyaca ünlü Sivas halıları büyük ilgili görüyor. Bir metrekaresinde ortalama 250 bin ile 360 bin arasında ilmek yer alan halılar hem tarihi hem de estetik bir mirası günümüze taşıyor.

METREKARESİ 50 BİN TL'DEN SATIŞA SUNULUYOR

Doğal yün iplikler ve kök boyalarla tamamen el işçiliğiyle üretilen Sivas halıları, bugün metrekaresi ortalama 50 bin TL'den satışa sunuluyor. Yoğun emek ve zaman isteyen bu halılar için sipariş veren müşteriler, halılarını almak için yaklaşık 1 yıl bekliyor. Halıların bir metrekaresinde ortalama 250 bin ile 360 bin arasında ilmek yer alıyor. Ancak özel siparişle yapılan bazı halılarda bu sayı 1 milyona kadar çıkabiliyor. Halılar, dayanıklılıkları ve uzun ömürlü yapılarıyla bilinirken, kullanılan kök boyalar sayesinde yıllar geçtikçe renklerini kaybetmeden güzelliklerini koruyor.

Metrekaresi 50 bin TL'den satılıyor! Sipariş veren 1 yıl bekliyor

METREKARESİNDE 360 BİN İLMEK YER ALIYOR

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü'nde usta öğretici olan Tülay Dönmez, Sivas halısının kendisine özgü desenleri olduğun belirterek, "Sivas dokumalarıyla çok ünlüdür. Özellikle Sivas halıları, dünyaca ünlü, çok ince ve özel halılar arasında yer alıyor. Bu halıların çözgü ipleri pamuk, ilmek ipleri ise yündür. Tamamen kök boya kullanılarak hazırlanmaktadır. Sivas halılarında iki çeşit kalite bulunuyor. 50x50 ve 60x60 oranlarındadır. Bir metrekarelik halıda 250 bin ile 360 bin arasında ilmek yer alıyor. Bu da halıların ne kadar ince olduğunu gösteriyor. Üç dokumacı, 6 metrekare büyüklüğündeki bir salon halısını yaklaşık 1 yılda tamamlayabiliyor. Halıların kendine özgü desenleri bulunuyor. Sivas'ta dokumacılık çok eski ve köklü bir gelenektir. Soğuk iklimin de olması bu el sanatının gelişmesinde etkisi vardır. Dünya üzerinde bilinen ilk hazır halısıdır" dedi.

Metrekaresi 50 bin TL'den satılıyor! Sipariş veren 1 yıl bekliyor

DOKUMALAR SICAĞA VE SOĞUĞA DAYANIKLI

Dönmez, bu dokumaların sıcağa ve soğuğa dayanaklı olacak şekilde ihtiyaçtan doğduğunu söyleyerek, "Halılar tamamen yün malzemeden üretiliyor. Bu yünler, bölgede doğal ortamında yetiştirilen hayvanlardan elde ediliyor ve bitkisel boyalarla renklendiriliyor. Sivas halıları, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan çok eski örneklerdir. Özellikle saraylarda kullanılan büyük ebatlı halılar dikkat çekiyor. Tavus kuşlu desenler oldukça meşhur ve büyük tezgahlarda dokunuyor. Renk olarak genellikle lacivert, bordo ve beyaz zemin üzerinde çeşitli canlı renkler kullanılıyor. Eskiden Sivas'ta yaylacılık yaygın olduğundan, kıl çadırlarda kurulan tezgâhlarda dokumalar yapılmış. Bu dokumalar sıcağa ve soğuğa dayanıklı olacak şekilde ihtiyaçtan doğmuş. Desenlerde hem geleneksel hem de özgün tasarımlar yer alıyor" diye konuştu.

Metrekaresi 50 bin TL'den satılıyor! Sipariş veren 1 yıl bekliyor

METREKARE FİYATI 50 BİN TL

Sivas halısına yurt dışından da büyük ilgi gösterildiğini ifade eden Dönmez, "Sipariş üzerine yapılan halılarda da Sivas'a özgü desenler kullanılıyor. Burada özel üretim halılar da yapılıyor. Bu halıların bir metrekarelik alanında 1 milyon ilmek yer alıyor. Günümüzde halıların metrekare fiyatı ortalama 50 bin TL civarındadır. Sivas halıları, her zaman üretilebilecek sıradan halılar değildir. Sivas halıları çok özeldir. Bu işi bilen, halıdan anlayan insanlar gelip doğrudan bu ürünleri talep ediyor. Yurt içi ve yurt dışından, özellikle Japonya'dan büyük ilgi gören Sivas halılarına, turist bölgelerine gönderilen örnekler üzerinden ulaşanlar oluyor. Yabancı turistler, ilmek atma işine de büyük ilgi gösteriyor" şeklinde konuştu.

Metrekaresi 50 bin TL'den satılıyor! Sipariş veren 1 yıl bekliyor
ETİKETLER
#Sivas Halısı
#El Yapımı Halı
#Kök Boya
#Butik Halı
#Kültürel Miras
#Osmanlı Halı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.