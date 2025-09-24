Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Editor
 | Nalan Güler Güven

Motosiklet tutkunu genç öğretmenden acı haber!

Van'dan acı haber... Kullandığı motosiklette direksiyon hakimiyetini kaybeden genç öğretmen Onur Tezel düşerek ağır yaralandı. İlkokul öğretmeni olduğu öğrenilen Tezel yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Motosiklet tutkunu genç öğretmenden acı haber!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 14:57

’ın ilçesinde meydana gelen kazada ardından acı haber yürekleri dahladı. Gevaş ilçesindeki Dereağzı İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olduğu öğrenilen Onur Tezel hayatını kaybetti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Alınan bilgilere göre , Van-Edremit kara yolu üzerinde meydana geldi. Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Onur Tezel, motosikletiyle seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolünü kaybetti.

Motosiklet tutkunu genç öğretmenden acı haber!

AĞIR YARALANAN GENÇ ÖĞRETMEN KURTARILAMADI

Kontrolden çıkan motosikletten düşerek ağır yaralanan Tezel, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Tezel hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

TGRT Haber
