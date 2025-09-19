Van Gölü'nde fırtına: Dev dalgalar oluştu!

Van'da akşam saatlerinde etkili olan rüzgâr, Van Gölü'nde dalgaların yükselmesine neden oldu. Kıyıya vuran dalgalar, görsel bir şölen oluştururken vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Özellikle İskele ve Edremit sahilinde dalgaların boyu zaman zaman metreleri buldu.

Sahilde yürüyüş yapanlar, rüzgârın etkisiyle gölün adeta denizi andırdığını ifade etti. Kimi vatandaşlar fırtınadan korunmak için sahilden uzaklaşırken, kimileri de dalgaların oluşturduğu manzarayı hayranlıkla izledi.