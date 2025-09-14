Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Müşteri gibi giren küçük çocuk, reyonu ateşe verdi!

Bursa'da 10 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk zincir marketlerden birine giderek marketi kundakladı. Kameraya yansıyan görüntülerde çocuğun adım adım marketi aleve vermek için uğraştığı anlar yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 23:20
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 00:14

Bursa'da 10 yaşlarındaki peçeteleri tutuşturup çıkardı. Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde 14.30 sıralarında yaşanan olay deşyete düşürdü.

Müşteri gibi giren küçük çocuk, reyonu ateşe verdi!

ETİKETİ KOPARIP ÇAKMAKLA TUTUŞTURDU

Zincir marketin bir şubesine gelen çocuk, peçetelerin bulunduğu reyondaki bir etiketi kopardı. Çakmakla tutuşturduğu etiketi ürünlerin arasına bırakan çocuk, koşarak marketten uzaklaştı. Peçetelerin kısa sürede alev almasıyla reyonu dumanlar kapladı.

Müşteri gibi giren küçük çocuk, reyonu ateşe verdi!

MARKET HASAR ALDI

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında bazı ürünler zarar görürken, markette maddi hasar meydana geldi. Kundaklama anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Karabük'te orman yangını çıktı!
ETİKETLER
#yangın
#çocuk
#market
#güvenlik kameraları
#Peçete
#Ithbar
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.