Müşteri gibi giren küçük çocuk, reyonu ateşe verdi!

Bursa'da 10 yaşlarındaki çocuk peçeteleri tutuşturup yangın çıkardı. Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde 14.30 sıralarında yaşanan olay deşyete düşürdü.

ETİKETİ KOPARIP ÇAKMAKLA TUTUŞTURDU

Zincir marketin bir şubesine gelen çocuk, peçetelerin bulunduğu reyondaki bir etiketi kopardı. Çakmakla tutuşturduğu etiketi ürünlerin arasına bırakan çocuk, koşarak marketten uzaklaştı. Peçetelerin kısa sürede alev almasıyla reyonu dumanlar kapladı.

MARKET HASAR ALDI

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında bazı ürünler zarar görürken, markette maddi hasar meydana geldi. Kundaklama anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.