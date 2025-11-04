Menü Kapat
TGRT Haber
19°
 Nalan Güler Güven

Nereye gitseler yangın çıkıyor! Evlerinde eşyalar kendi kendine yanıyor

Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren olay! Ceylanpınar'da yaşayan 8 kişilik ailenin evi bilinmeyen bir sebeple sık sık alev alıyor. Sığındıkları komşularında da yangın çıkınca aile çözümü dışarıda yaşamakta buldu. Sebebi bilmedikleri yangınlar yüzünden perişan olan aile yetkililere seslenerek yardım istedi.

ilçesine bağlı kırsal Maden Mahallesi'ndeki bir evde nedeni henüz belirlenemeyen yangınlar çıkıyor.

Nereye gitseler yangın çıkıyor! Evlerinde eşyalar kendi kendine yanıyor

DEVAMLI EŞYALARI TUTUŞUYOR

Gün içerisinde defalarca evindeki eşyaları tutuşan 8 kişilik , evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Dışarı çıkarttıkları eşyaları da aniden tutuşan aile, komşularına sığınmak zorunda kaldı. Gece yatmak için gittikleri evde de yangınların başlaması üzerine dışarıda kalmak zorunda kalan aile, yetkililerden istedi.

Nereye gitseler yangın çıkıyor! Evlerinde eşyalar kendi kendine yanıyor

MAHALLELİ DEVAMLI KURAN-I KERİM DİNLİYOR

Yaşanan bu ilginç olay mahallede de korku ve paniğe neden oldu. Olayın kendi başlarına da gelmesinden korkan vatandaşlar, sabahtan akşama kadar teypten Kuran-ı Kerim dinliyor.

Nereye gitseler yangın çıkıyor! Evlerinde eşyalar kendi kendine yanıyor

HERGÜN BİR KAÇ DEFA YANGIN ÇIKIYOR

Kendi evleri yandıktan sonra komşularına sığındıklarını ama gece onların evinde de çıktığını söyleyen Mehmet Mol, "Perşembe günü öğleden sonra ateş çıktı. Bir süre sonra dolapta yangın çıktı. Yangından sonra eşyaları dışarı çıkarttık, dışarıdaki eşyalar da yanmaya başladı. Her gün birkaç defa yangın çıkıyor. İçeri giremiyoruz, dışarıda kalmak zorundayız. Komşunun evine gittik, orada da gece yaktık yandı. Çok tedirginiz. İçeri giremiyoruz, her girdiğimizde bir yangın çıkıyor" diye konuşarak yetkililerden yardım istedi.

Nereye gitseler yangın çıkıyor! Evlerinde eşyalar kendi kendine yanıyor
