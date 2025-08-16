Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Nevşehir'de kılıçlı kavga! Sokak savaş alanına döndü

Nevşehir’de yabancı uyruklu şahısların karıştığı kavga dehşete düşürdü. Kılıç ve demir sopaların kullanıldığı korkunç kavgada 1 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 12:14

Hacı Rüştü Mahallesi Garaj Sokak üzerinde yaşanan anları görenleri şoke etti. İnşaat işlerinde çalışan 2 şahıs arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmaya aileler de dahil olunca ortalık savaş alanına döndü.

Nevşehir'de kılıçlı kavga! Sokak savaş alanına döndü

KAVGADA DEHŞET ANLARI: KILIÇ VE DEMİR SOPALAR ÇIKTI

ve demir sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralanırken, cadde üzerinde bulunan bazı araçlarda zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan taraflardan 7 kişi polis ekiplerince gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca kavgada kullanılan 1 adet kılıç ve 2 adet demir boruya da el konuldu.

Nevşehir'de kılıçlı kavga! Sokak savaş alanına döndü


Kavgaya karışan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından bu gün adli makamlara sevk edildi.

Nevşehir'de kılıçlı kavga! Sokak savaş alanına döndü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Taksici ve kurye arasında kavga kamerada
Babasını kavga ederken görünce fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
ETİKETLER
#polis
#yaralı
#kavga
#silah
#kavgaya dönüşen tartışma
#Yabancı Uyruklu
#gözaltı
#kılıç
#Yabanci Alım Satım
#Kavgada Yaralanma
#Demiri
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.