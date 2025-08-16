Nevşehir'de kılıçlı kavga! Sokak savaş alanına döndü

Hacı Rüştü Mahallesi Garaj Sokak üzerinde yaşanan kavga anları görenleri şoke etti. İnşaat işlerinde çalışan yabancı uyruklu 2 şahıs arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmaya aileler de dahil olunca ortalık savaş alanına döndü.



KAVGADA DEHŞET ANLARI: KILIÇ VE DEMİR SOPALAR ÇIKTI

Kılıç ve demir sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralanırken, cadde üzerinde bulunan bazı araçlarda zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan taraflardan 7 kişi polis ekiplerince gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca kavgada kullanılan 1 adet kılıç ve 2 adet demir boruya da el konuldu.



Kavgaya karışan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından bu gün adli makamlara sevk edildi.