Nevşehir'de şoke eden ölüm! Ağrı kesici içen kadın hayatını kaybetti

İstanbul
Mersin'den erkek arkadaşıyla motosikletiyle Nevşehir'e gelen 46 yaşındaki Özlem Y. başı ağrıması sebebiyle ağrı kesici içti. İlacı içtikten kısa süre sonra fenalaştığını gören erkek arkadaşı 112 Acil Durum Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine ulaşan ambulansın ardından Özlem Y. doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hastanede kalbi duran 46 yaşındaki Özlem Y. hastane morguna kaldırıldı.
Özlem Y.'nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.