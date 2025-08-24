Menü Kapat
26°
Yaşam
Ölen anne ve babasının evine girince gözlerine inanamadı! 'Şok geçiriyorum şu an'

Bursa'da anne ve babasının vefat etmeden önce yaşadığı eve gelen kişi gördüklerine inanamadı. Eve girdiğinde definecilerin her yeri köstebek gibi kazdığını gördü. O anlar kayda alan vatandaş neye uğradığını şaşırdı.

'nın ilçesi Canbazlar köyündeki 2 kardeşin baba evinde meydana gelen olay şoke etti. 2 kardeş, anne ve babası vefat ettikten sonra kendilerine kalan mirası bir türlü bölüşemedi. Küçük hissedarlardan biri ise definecilerle anlaştı.

Ölen anne ve babasının evine girince gözlerine inanamadı! 'Şok geçiriyorum şu an'

GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI

Babasının evine getirdiği definecilerle evi köstebek yuvasına çeviren hissedar, kardeşini fena kızdırdı. İstanbul'dan kalkıp eve gelen diğer hissedar, anahtarı olmadığı için bahçedeki kapıyı kırarak içeri girdi. Girdiğinde ise gördüğü manzaraya inanamadı. Yaşadıklarını bir delil niteliğinde kayda alan hissedar, durumu da tane tane anlattı.

Ölen anne ve babasının evine girince gözlerine inanamadı! 'Şok geçiriyorum şu an'
