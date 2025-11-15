Önce kaldırıma çıkıp 3 kişiyi yaraladı ardından ters yola girip 5 araca çarptı: Alkollü sürücü böyle linç edildi

Kaldırımda camekan bariyerleri parçalayıp elektrik kutusuna çarpan ve sonrasında ters yola girip 5 araca çarpan sürücünün o anları anbean kameralara yansırken, önce araca demir, tekme ve sopalarla saldıran vatandaşlar daha sonra araçtan çıkardıkları sürücüyü adeta linç ederek yaraladı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Eski Sanayi Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkol aldıktan sonra 68 AK 705 plakalı aracına binip trafiğe çıkan 68 yaşındaki Ali Kozan, Atatürk Bulvarından Eski Sanayi Caddesine ters olmasına rağmen kaldırıma çıkarak girdi. Belediyenin camdan yaptırdığı bariyerleri parçalayarak onlarca insanın bulunduğu, esnafın bulunduğu kaldırıma çıkan sürücü daha sonra aydınlatma direğine çarptı. Ardından elektrik kutusuna çarpan sürücünün aracı çarpmanın etkisiyle dururken, geri geri manevra yaparak engelden kurtulan sürücü kaldırımdan giderek ters yola girdi. Bu sırada Dilan C. (21), Arzu D. (23) ve ismi belirlenemeyen 3 yayaya çarpan sürücü kaldırımdan inince de park halindeki araçlara çarptı. 3 tekerli motosiklete de çarpan sürücü toplam 5 araca çarparken, girdiği ters yolda karşısına minibüs çıkınca durmak zorunda kaldı. Bu sırada sürücüye öfkelenen esnaf ve vatandaşlar ellerine geçirdikleri sopa ve demirlerle araca saldırdı.





Tekme atarak araç camlarını kırmaya çalışan kadın erkek vatandaşlar bir süre sonra sürücüyü araçtan indirerek linç etti. Tekme tokat sürücüye darp eden vatandaşlar polis ekiplerinin gelmesiyle şahsı bıraktı. Yaşananlar anbean vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Sürücünün çarptığı yaralı 3 kişi ve darp sonucu yaralanan sürücü olmak üzere 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılar ve sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis alkollü sürücüyü tedavi sonrası gözaltına aldı. Sürücünün yapılan alkol muayenesinde 2.67 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Öte yandan sürücü hakkında adli işlem başlatılarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.