Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Para çekmek için gittikleri ATM'de hayatlarının şokunu yaşadılar! 'Hemen karakola gittik'

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki genç para çekmek için gittikleri ATM'de yüklü miktarda para buldu. Alıp harcamayı akıllarından bile geçirmeyen iki arkadaş durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Parayı tutanak altına alan ekipler her yerde sahibini arıyor.

Para çekmek için gittikleri ATM'de hayatlarının şokunu yaşadılar! 'Hemen karakola gittik'
Şanlıurfa’nın ilçesinde çiftçilik yapan Hasan Gürez ile Halil Kılıç çekmek için gittikleri 'de bir türlü işlem yapamadı. Devam eden bir işlem olduğunu fark eden ikili para haznesinde tam 37 bin TL olduğunu fark edince şoke oldu. Parayı alıp gitmeyi akıllarından bile geçirmeyen iki arkadaş, durumu ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, parayı tutanak altına alarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Paranın gerçek sahibine ulaşılması halinde, yasal prosedürler çerçevesinde teslim edileceği öğrenildi.

Para çekmek için gittikleri ATM'de hayatlarının şokunu yaşadılar! 'Hemen karakola gittik'

"ALMAK AKLIMIZDAN BİLE GEÇMEDİ"

Parayı bulan gençlerden Hasan Gürez, "Arkadaşımla birlikte yemek yiyip ATM'den para çekmek istedik. Kartımı henüz tam takmamıştım ki devam eden bir işlemin olduğunu fark ettim. Para iadesi gibi bir şey oldu, yüklü bir paraydı. Hemen arkadaşımla birlikte karakola gidip durumu anlattık. Polis gerekli işlemleri yaptı, parayı sayıp kayıt altına aldı. Bize, ‘Para sizde kalsın, sahibine ulaştığımızda sizi çağırırız’ dediler. Para yaklaşık 37 bin lira civarında. Şu anda sahibini arıyoruz. Karakola gidip parasını kaybettiğini söyleyen olursa, biz de gidip teslim edeceğiz. Hiç ‘alalım, harcayalım’ düşüncesi aklımızdan geçmedi. Belki fakirdir, gerçekten ihtiyacı vardır. Fakir olmasa bile sonuçta onun hakkı. Biz sadece hakkı sahibine teslim etmek istiyoruz. Bu durum herkesin başına gelebilir, o yüzden bunu bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum" dedi.

Para çekmek için gittikleri ATM'de hayatlarının şokunu yaşadılar! 'Hemen karakola gittik'

"HAKKIMIZ OLMAYAN BİR ŞEYİ ALIP HARCAMAK İSTEMEYİZ"

Diğer genç Halil Kılıç ise, "Arkadaşımla ATM’den para çekecektik. ATM’ye gittiğimizde bir işlem devam ediyordu. Bir vatandaş muhtemelen para yatırmış ama işlemi tamamlanmamıştı. Biraz bekledik, ardından ATM’den yüklü miktarda para çıktı. Biz de hiç düşünmeden parayı alıp polis merkezine gittik. Durumu polis memurlarına anlattık, onlar da gerekli işlemleri yaptı. ‘Sahibini bulduğumuzda sizi çağırırız, iade edersiniz’ dediler. İnsanlık gereği bu parayı iade etmek istiyoruz çünkü bu para bizim değil. Hakkımız olmayan bir şeyi alıp harcamak istemeyiz" ifadelerini kullandı.
Polis ekipleri, ATM kayıtlarını inceleyerek paranın sahibinin bulunması için çalışma başlattı. Bulunan paranın yaklaşık 37 bin TL olduğu öğrenildi.

Para çekmek için gittikleri ATM'de hayatlarının şokunu yaşadılar! 'Hemen karakola gittik'
