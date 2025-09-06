Pat pat kazasında can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Pat pat olarak bilinen tarım ilacı kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

FINDIK BAHÇESİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİ TAŞIYORDU

Kaza, ilçeye bağlı Kurugöl köyünde meydana geldi. Fındık bahçesinde çalışan işçiler, S.K. idaresindeki pat pata binerek evlerine dönmek için yola çıktı. Tarım aracı, Kurugöl köyü mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerinde sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada 8 kişi yaralandı. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.