Pazar çatışması kardeşinin canına mal oldu! "Kavga öğlene doğru olsaydı yüzlerce kişi ölürdü"

Adana'da semt pazarındaki dayılarından alacaklarını alamayan yeğenlerin, kalabalığa rastgele ateş açıp 2 kişinin ölmesine 5 kişinin de yaralanmasına neden olduğu olayda, ölen kişilerden birinin seyyar satıcı olduğu pazara meyve-sebze almaya geldiği sırada vurulduğu ortaya çıktı. Ölen seyyar satıcının ağabeyi, "10 dakika geç gitse veya 10 dakika önce çıksa başına bir şey gelmeyecekti. Bu kavga öğlene doğru olsaydı yüzlerce kişi ölürdü" dedi.

OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Semt pazarında pazarcılık yapan dayılarından alacaklarını alamayan yeğenler, 8 Kasım günü İstanbul'dan Adana'ya geldi. İsimleri öğrenilemeyen yeğenler ile dayıları arasında çıkan kavgada önce bir kişi pazarın yanındaki parkta tabancayla vuruldu. Çevredekiler yaralı şahsa yardım ederken saldırganlar yeniden olay yerine gelip kalabalığa rastgele tabancayla ateş açtı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda, pazarda tantuni satan ve olayla ilgisi olmayan 4 çocuk babası Talip Çelikten (55) ve 3 çocuk babası seyyar meyve sebze satıcısı Yusuf Solmaz (47) hayatını kaybetti. 3'ü ağır toplamda 5 kişi ise yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Solmaz ve Çelikten'in cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı Solmaz ve Çelik'ten cenazeleri otopsilerinin ardından defin edildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Polisin soruşturması sürüyor.



"BU KAVGA ÖĞLENE DOĞRU OLSAYDI 100'LERCE KİŞİ ÖLÜRDÜ"

Ölen Yusuf Solmaz ağabeyi Abdullah Solmaz, "Kardeşim günlük malzeme alıyor, buradaki mahallede satıyor. 25 yıllık esnaftır kardeşim. El tablasıyla geziyordu, 3 yıldır bu araçla işini yapıyor. Aldıktan sonra 10 dakika geç gitse veya 10 dakika önce çıksa başına bir şey gelmeyecek. Eğer bu kavga öğlene doğru olsaydı 100'lerce kişi ölürdü. Pazar daha kalabalık olacağı için" dedi.

"ÇOCUKLARI YETİM KALDI"

Solmaz, "Şahıslar olaylardan önce İstanbul'dan gelip tartışıyor. Polisimizin haberi varsa neden etrafta önlem alınmadı. Millet ölsün de ondan sonra mı önlem alınsın? Alınsa ne olacak ki, benim kardeşim geri gelecek mi? Yüzlerce kişi ölse kardeşimi geri getirecek imkan var mı? Bugün bir çocuk yetiştiriyorsun senin ömrün gidiyor, onu da bir maganda kurşununa vermek ne demektir. Kardeşimin 1 oğlu 2 kızı var. Çocukları yetim kaldı. İzmir'de okuyan artık okuyamaz, onlar mı okutacak?" diyerek tepki gösterdi.