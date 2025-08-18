Menü Kapat
TGRT Haber
29°
SON DAKİKA!
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Pazar yerinde dehşet! Aralarına aldıkları genci öldüresiye dövdüler: Yüzü kanlar içinde kaldı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, pazar yerinde çıkan kavgada 3 kişi aralarına aldıkları genci öldüresiye dövdü. Tekme ve yumruklarla saldırıya uğrayan genç kanlar içinde kaldı, yardımına vatandaşlar koştu. Gözaltına alınan grup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.08.2025
12:44
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
12:49

'un Gölhisar ilçesi Pazar Mahallesi pazar yerinde dehşet yaşandı. Yabancı uyruklu 28 yaşındaki Turki E. ile 52 yaşındaki Hüseyin D., 24 yaşındaki Melih D. ve 25 yaşındaki Ayaz A. arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 3 kişi Turki E.'yi aralarına alarak tekme ve tokatlarla öldüresiye etti.

Pazar yerinde dehşet! Aralarına aldıkları genci öldüresiye dövdüler: Yüzü kanlar içinde kaldı

YÜZÜ KANLAR İÇİNDE KALDI

Darp sonucu yüzü kanlar içinde kalan Turki E.'yi öfkeli grubun elinden çevredeki vatandaşlar kurtardı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Hüseyin D., Melih D. ve Ayaz A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Pazar yerinde dehşet! Aralarına aldıkları genci öldüresiye dövdüler: Yüzü kanlar içinde kaldı

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı ise cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Pazar yerinde dehşet! Aralarına aldıkları genci öldüresiye dövdüler: Yüzü kanlar içinde kaldı
