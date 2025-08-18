Pazar yerinde dehşet! Aralarına aldıkları genci öldüresiye dövdüler: Yüzü kanlar içinde kaldı

Burdur'un Gölhisar ilçesi Pazar Mahallesi pazar yerinde dehşet yaşandı. Yabancı uyruklu 28 yaşındaki Turki E. ile 52 yaşındaki Hüseyin D., 24 yaşındaki Melih D. ve 25 yaşındaki Ayaz A. arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 3 kişi Turki E.'yi aralarına alarak tekme ve tokatlarla öldüresiye darp etti.

YÜZÜ KANLAR İÇİNDE KALDI

Darp sonucu yüzü kanlar içinde kalan Turki E.'yi öfkeli grubun elinden çevredeki vatandaşlar kurtardı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Hüseyin D., Melih D. ve Ayaz A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı ise cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.