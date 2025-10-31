Menü Kapat
Hava Durumu
18°
Konya'da polis ekiplerinin dron destekli trafik denetimi, yaptıkları sırada, uygulama noktasını fark edene 2 şahıs kurnazlığa kalkıştı. Sürücü değişikliği yaptıkları sırada havadan saniye saniye dron ile görüntülendiler. Binlerce lira pazar cezası yediler.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, İnsansız Hava Araçları () Büro Amirliği ekipleriyle birlikte merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde gerçekleştirdi.

DENETİM NOKTASINI GÖRÜP SÜRÜCÜ DEĞİŞTİRDİLER

Uygulama sırasında, beyaz renkli bir aracın denetim noktasına yaklaşmadan yol üzerinde durduğu fark edildi. Aracın yol kenarına çektiğini fark eden İHA Büro Amirliği ekipleri aracı takibe aldı. Dron kamerasıyla izlenen araçta, sürücü konumundaki A.E. ile sağ ön yolcu koltuğundaki N.J.S. isimli kadının hızlıca yer değiştirdiği görüldü.

Polisi görünce kurnazlığa kalkıştılar! Cezadan kaçamadılar

YETMEZMİŞ GİBİ BİR DE YERE ÇÖP ATTI

Sürücü koltuğundan yolcu koltuğuna geçen A.E.'nin, aracın kapısını açarak yol kenarına çöp attığı da dron tarafından kayıt altına alındı. Durum üzerine ekipler aracı durdurarak kontrol yaptı. Yapılan sorguda, asıl sürücü olan A.E.'nin sürücü belgesinin geçici süreyle geri alındığı tespit edildi.

Polisi görünce kurnazlığa kalkıştılar! Cezadan kaçamadılar

BİNLERCE LİRA CEZA KESİLDİ

A.E.'ye " geçici olarak geri alındığı halde motorlu araç kullanmak" suçundan 18 bin 677 TL ve "Araçlardan bir şey atmak" suçundan 993 TL idari para cezası uygulandı. Araç, cezai işlemin ardından ehliyeti bulunan yolcu N.J.S.'ye teslim edildi.

Polisi görünce kurnazlığa kalkıştılar! Cezadan kaçamadılar
