Rahat gezebilsin diye asfalt döktüler! Artık evine gidip gelirken sorun yaşamayacak

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren "Yerinde Çözüm" birimi, belediye bünyesindeki tüm birimler ile koordineli çalışarak hızlı çözümler üretme hedefini yerine getiriyor.

HBB yerinde çözüm ekipleri, 15 ilçeyi karış karış dolaşarak altyapı, peyzaj, yol, ulaşım ve temizlik gibi şehrin genel sorunlarını yerinde tespit ederek hızlı bir şekilde olumsuzlukları ortadan kaldırıyor.

ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİ

Minik Ali Yıldız’ın tekerlekli sandalyesi ile zor ulaşım sağladığını tespit ederek harekete geçen ekipler, yol sorununu çözmek adına ekiplere bildirmelerinin ardından çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştirdi. Ekipler, toprak yolun stabilize edildikten sonra sıcak asfalta kavuşmasını sağladı ve mink ali ve ailesinin yaşadığı yol problemlerini ortadan kaldırdı.

ARTIK EVİNE ULAŞMAKTA SIKINTI YAŞAMAYACAK

Yolun bozuk olmasından dolayı tekerlekli sandalye ile evine gelip giderken sıkıntı yaşayan Ali Yıldız’ın babası Can Yıldız, 153 Beyaz Masa Çağrı Merkezi’ni aradığını ve yerinde çözüm ekiplerinin sayesinde sorunun çözüldüğünü ifade ederek başta HBB Başkanı Mehmet Öntürk beraberinde emeği geçenlere teşekkür etti.