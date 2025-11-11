Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Ceyda Altun

Rahat gezebilsin diye asfalt döktüler! Artık evine gidip gelirken sorun yaşamayacak

Hatay'da evinin bulunduğu sokakta tekerlekli sandalyesiyle ilerlemekte güçlük çeken Ali Yıldız’ın yaşadığı sokak, büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından asfaltlandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), ihtiyaçları sahada tespit edip ilgili birimlere aktaran yerinde çözüm ekipleri ile yüzler gülmeye devam ediyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2025
10:10
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
12:04

Büyükşehir Belediyesi (HBB), Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren "Yerinde Çözüm" birimi, bünyesindeki tüm birimler ile koordineli çalışarak hızlı çözümler üretme hedefini yerine getiriyor.

Rahat gezebilsin diye asfalt döktüler! Artık evine gidip gelirken sorun yaşamayacak

HBB yerinde çözüm ekipleri, 15 ilçeyi karış karış dolaşarak , peyzaj, , ve gibi şehrin genel sorunlarını yerinde tespit ederek hızlı bir şekilde olumsuzlukları ortadan kaldırıyor.

Rahat gezebilsin diye asfalt döktüler! Artık evine gidip gelirken sorun yaşamayacak

ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİ

Minik Ali Yıldız’ın tekerlekli sandalyesi ile zor ulaşım sağladığını tespit ederek harekete geçen ekipler, yol sorununu çözmek adına ekiplere bildirmelerinin ardından çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştirdi. Ekipler, toprak yolun stabilize edildikten sonra sıcak asfalta kavuşmasını sağladı ve mink ali ve ailesinin yaşadığı yol problemlerini ortadan kaldırdı.

Rahat gezebilsin diye asfalt döktüler! Artık evine gidip gelirken sorun yaşamayacak

ARTIK EVİNE ULAŞMAKTA SIKINTI YAŞAMAYACAK

Yolun bozuk olmasından dolayı tekerlekli sandalye ile evine gelip giderken sıkıntı yaşayan Ali Yıldız’ın babası Can Yıldız, 153 Beyaz Masa Çağrı Merkezi’ni aradığını ve yerinde çözüm ekiplerinin sayesinde sorunun çözüldüğünü ifade ederek başta HBB Başkanı Mehmet Öntürk beraberinde emeği geçenlere teşekkür etti.

