Refüje çarpan otomobil devrildi: 2'si çocuk 6 kişi yaralı

Bayburt'ta gece saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin devrildiği kazanın ardından can pazarı yaşandı.
Bayburt-Gümüşhane kara yolunda Gümüşhane istikametinde seyreden O.A. idaresindeki 61 EF 950 plakalı otomobil, Kayışkıran mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek devrilen otomobildeki sürücü ile birlikte otomobilde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Aracın yoldan kaldırılmasının ardından ise trafik normale döndü.