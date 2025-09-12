Rize'de feci olay! 150 metrelik uçurumdan düşen turist can verdi

Son yıllarda yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yerlerden Rize'nin Ardeşen ilçesinde feci bir olay yaşandı. Metrelerce yükseklikteki uçurumdan düşen turist, dere yatağında ölü bulundu.

KAÇAN TOPU YAKALAMAK İSTERKEN UÇURUMDAN DÜŞTÜ

Eskiarmutluk köyünde bir işletmede konaklayan Suudi Arabistan uyruklu M.S.A. futbol oynadığı sırada kaçan topu almak için engebeli araziye girdi.

Bir anda dengesini kaybeden ve yaklaşık 150 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanarak dere yatağına düşen turisti fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

DEREDEN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

Bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce dereden çıkarılan 38 yaşındaki turistin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.