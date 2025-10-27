Sağanak yağış İstanbul'u fena vuracak! Orhan Şen riskli bölgeyi açıkladı

AKOM, Meteoroloji ve valilikten İstanbul için peş peşe uyarılar geldi. Uzmanlar ise Marmara ve Ege’de bu akşam saatlerinde beklenen kuvvetli sağanak için vatandaşlara 'dikkatli olun' uyarısında bulundu. Sağanak, şiddetli lodos ve dolunun etkili olacağı İstanbul için kritik saat verildi. Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medyada yaptığı açıklamada, Avrupa yakasına dikkat çekerek "Arnavutköy, Bağcılar'da etkili olacak ve Boğazlar çevresinde yaklaşacak. Su baskını riski olabilir" uyarısında bulundu.

AVRUPA YAKASI RİSK ALTINDA

Prof. Dr. Orhan Şen'de olası tehlikelere karşı uyarıda bulundu. Şen, "Sıcaklık İstanbul'da 25, Samsun'da Sinop'ta 30 derecelere kadar çıkacak. Bir dengesizlik var. Antalya İstanbul aynı sıcaklığa sahip. Sabah lodos fırtına şeklinde esiyordu. Şu an hızı azalmaya başladı. Öğleden sonra karayele dönecek. Sıcaklıkta değişiklik olmayacak ama kuvvetli yağış gelecek. Kırklareli, Edirne Tekirdağ ve İstanbul Avrupa yakasında etkili olacak. Çanakkale'de de tehlike var. Avrupa yakası risk altında bugün. Arnavutköy, Bağcılar'da etkili olacak ve Boğazlar çevresinde yaklaşacak. Su baskını riski olabilir. Akşama kadar devam edecek ve akşam etkisini kaybedecek" dedi.

BU 4 İLDE YAŞAYANLAR DİKKAT: RİSK VAR

Öte yandan Şen İstanbul dışında 3 ili daha uyardı, Şen yaptığı açıklamada, "Çanakkale'de de tehlike var. Balıkesir civarında ise etkisi sürecek. Akşam saatlerinde İzmir'de, Manisa'da şiddetli sağanak var. Bu geceyi de İzmir'de risk var" diyerek uyardı.