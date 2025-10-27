Menü Kapat
22°
Sağanak yağış İstanbul'u fena vuracak! Orhan Şen riskli bölgeyi açıkladı

İstanbul için peş peşe uyarılar geldi. Kent genelinde sağanak, dolu ve fırtına alarmı verildi. Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medyada yaptığı açıklamada, Avrupa yakasının risk altında olduğunu belirterek su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Şen, İstanbul'un yanında İzmir, Çanakkale, Manisa ve Balıkesir'i de uyardı. İşte detaylar...

AKOM, Meteoroloji ve valilikten için peş peşe uyarılar geldi. Uzmanlar ise Marmara ve Ege’de bu akşam saatlerinde beklenen kuvvetli sağanak için vatandaşlara 'dikkatli olun' uyarısında bulundu. Sağanak, şiddetli lodos ve dolunun etkili olacağı İstanbul için kritik saat verildi. Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medyada yaptığı açıklamada, Avrupa yakasına dikkat çekerek "Arnavutköy, Bağcılar'da etkili olacak ve Boğazlar çevresinde yaklaşacak. Su baskını riski olabilir" uyarısında bulundu.

Sağanak yağış İstanbul'u fena vuracak! Orhan Şen riskli bölgeyi açıkladı

AVRUPA YAKASI RİSK ALTINDA

Prof. Dr. Orhan Şen'de olası tehlikelere karşı uyarıda bulundu. Şen, "Sıcaklık İstanbul'da 25, Samsun'da Sinop'ta 30 derecelere kadar çıkacak. Bir dengesizlik var. Antalya İstanbul aynı sıcaklığa sahip. Sabah lodos şeklinde esiyordu. Şu an hızı azalmaya başladı. Öğleden sonra karayele dönecek. Sıcaklıkta değişiklik olmayacak ama kuvvetli yağış gelecek. Kırklareli, Edirne Tekirdağ ve İstanbul Avrupa yakasında etkili olacak. Çanakkale'de de tehlike var. Avrupa yakası risk altında bugün. Arnavutköy, Bağcılar'da etkili olacak ve Boğazlar çevresinde yaklaşacak. Su baskını riski olabilir. Akşama kadar devam edecek ve akşam etkisini kaybedecek" dedi.

Sağanak yağış İstanbul'u fena vuracak! Orhan Şen riskli bölgeyi açıkladı

BU 4 İLDE YAŞAYANLAR DİKKAT: RİSK VAR

Öte yandan Şen İstanbul dışında 3 ili daha uyardı, Şen yaptığı açıklamada, "Çanakkale'de de tehlike var. Balıkesir civarında ise etkisi sürecek. Akşam saatlerinde İzmir'de, Manisa'da şiddetli sağanak var. Bu geceyi de İzmir'de risk var" diyerek uyardı.

Sağanak yağış İstanbul'u fena vuracak! Orhan Şen riskli bölgeyi açıkladı
