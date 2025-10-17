Menü Kapat
18°
 Yasemin Güldemir

Sahte deri ile gerçek deriyi bu şekilde ayırt ediyor! İşte 40 yıllık ustanın sırrı

Ordu'da kendisine ait atölyede çalışan 60 yaşındaki Mehmet Aydın, 40 yıldır ayakkabı üretimi ve tamiri yapıyor. İmalatının son aşamasında yaptığı bir işlem ile gerçek ve sahte deriyi ayırt edebilen usta, yöntemi hakkında da bilgi verdi. İşte gerçek ve sahte deriyi ayıran yöntem...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 12:52

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Mehmet Aydın, 40 yıldır sipariş üzerine deri ayakkabıların üretimini gerçekleştiriyor. Aydın, imalatın son aşamasında ayakkabıları ateşle buluşturduklarını belirterek, bu yöntemin gerçek deriyle sahte deriyi ayıran bir işlem olduğunu söylüyor. Sektörde 'ütü işlemi' olarak bilinen bu yöntemin gerçek deride kullanıldığını ifade eden Aydın, bir yandan geleneksel ayakkabıcılığı yaşatmaya çalışırken, diğer yandan da çırak bulamamaktan yakınıyor.

Sahte deri ile gerçek deriyi bu şekilde ayırt ediyor! İşte 40 yıllık ustanın sırrı

"ÇIRAKLAR BU MESLEKLERE YANAŞMIYOR"

Kendisine gelen siparişlerin güzel olduğunu ancak el emeği diğer mesleklerde olduğu gibi ayakkabı tamirciliğinde de çırak yetişmediğini ifade eden Mehmet Aydın, "Müşterilerimiz bildiği için tamirat siparişlerim ve yüksek topuklu olan ve 'Çarşamba ayakkabısı' dediğimiz ayakkabıların siparişleri güzel. Bu işi 5-6 sene daha devam ettirebilirim, sonrasında devam edemem. Şimdi çıraklar yanaşmıyor, eskiden okuldan çıkınca meslek öğrenirdik, bir iş yerinde 3-4 çırak olurdu, şimdi çırak yok. Bu da bizi üzüyor, meslek artık sönüyor" dedi.

Sahte deri ile gerçek deriyi bu şekilde ayırt ediyor! İşte 40 yıllık ustanın sırrı

DERİ AYAKKABIYI ATEŞLE BULUŞTURUYOR

İmalatı yapılan ve boyama işlemi tamamlanan gerçek deri ayakkabıları ateşle buluşturduklarını ve buna 'ütü işlemi' adı verildiğini, sahte derilerde bu işlemin yapılmadığını kaydeden Aydın, "Derinin boşluğunu alıyoruz. Onu gerçek deriye yapabilirsin, sahte deri bu işlemde eritir. Bu işlem ile daha güzel oluyor, iplerin yünleri kayboluyor ve deri daha güzel oluyor. Boya için de iyi, deri boyayı ve cilayı daha güzel emiyor" ifadelerine yer verdi.

