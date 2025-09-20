Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Sarıgöl'de üzüm hasadı aralıksız sürüyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin verimli ovalarında üzüm hasadı yoğun bir şekilde devam ediyor. İlçede 113 bin dekarlık alanda yapılan üzüm hasadında ürünler, iç piyasaya ve ihracata yönelik yaş üzüm olarak kesilirken, bazı üreticiler ise üzümlerini sererek kurutmalık olarak değerlendiriyor.

Sarıgöl'de üzüm hasadı aralıksız sürüyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 17:20

Hummalı bir çalışma başlatan üreticileri, bir yandan bağlarda kesim yaparken, diğer yandan örtü altı üzümler için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Böylelikle 'de üzüm hasadı, bazı bağlarda ocak ayının ilk haftasına kadar devam ediyor. Sarıgöl'den toplanan yaş üzümler, Türkiye'nin çeşitli illerine gönderilirken; kapsamında başta Rusya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine de sevk ediliyor. Üzüm sezonu boyunca tarım işçileri günlük kazançlarını sağlarken, ilçede üreticilerin hareketliliği devam ediyor. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl Ovası'nda biz ‘üzüm bitti' demeden üzüm bitmez. Başta Sultaniye olmak üzere dokuz çeşit sofralık üzümümüz var." dedi.

ETİKETLER
#üretim
#ihracat
#hasat
#üzüm
#sarıgöl
#Yaşam
