Şehir beyaz gelinliğini giydi, Sivas'ta kartpostallık görüntüler oluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Sivas'ta dün sabah saatlerinde başlayan kar, gece etkisini arttırarak devam etti. Sabah saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı sonrası termometreler 4 dereceyi gösterdi. Şehir, beyaz gelinliğini giyerken hafta sonuna beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar karlı manzarada fotoğraf çektirdi. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentte, belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı.

"Sivas'ta böyle bir karla karşılaşınca çocukluğuma döndüm"

Kar yağışının Sivas’a yakıştığını belirten Aydın Ardıç, "Sivas mükemmel bir şehir. Havası şu an çok güzel. Kar Sivas'a bir başka yakışıyor. Sivas'ın gezilecek görülecek çok güzel yerleri var herkese tavsiye ederim. Sakarya'da aşırı bir kar yağmadığı için Sivas'ta böyle bir karla karşılaşınca çocukluğuma döndüm. Doğal olarak da böyle bir kar görünce insan mutlu oluyor. Şuanda kendimi çocuk gibi hissediyorum" diye konuştu.

"Kar yağması Sivas'a bambaşka bir renk katıyor"

Sivas’ta kışın çetin geçtiğini ifade Celal Gezici, "Sivas'a kar yağdı çok güzel ve çok yakışıyor. Kar yağması Sivas'a bambaşka bir renk katıyor. Kar berekettir ve Sivas'a özgüdür. Sivas'ın kışı gerçekten kış, yazı da gerçekten yaz" dedi.