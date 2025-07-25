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 | Özge Sönmez

Sevcan hemşire cinayetinde korkunç görüntüler! Her yerine bulaşan kanla sigara içmiş

Antalya'da geçtiğimiz aylarda Halit Can Sakman kendisi gibi hemşire eşi Sevcan Demir Sakman birçok yerinden bıçaklayan ve boğazını satırla keserek katletti. Korkunç cinayet tüm Türkiye'nin kanını dondururken yeni görüntüler ortaya çıktı. Sevcan hemşirenin öldürülmeden önce evden kaçtığı görüntüler yürekleri yaktı. İşte o görüntüler...

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Sevcan hemşire cinayetinde korkunç görüntüler! Her yerine bulaşan kanla sigara içmiş
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 09:15

'da 9 Mart 2025 tarihinde Halit Can Sakman isimli kısa süre önce evlendiği kendisi gibi hemşire eşi Sevcan Demir Sakman ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşadı. İkili arasında çıkan tartışma vahşete dönüştü. Halit Can Sakman, Sevcan hemşireyi 11 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını satırla keserek katletti.

Sevcan hemşire cinayetinde korkunç görüntüler! Her yerine bulaşan kanla sigara içmiş

4 KEZ İKNA EDEREK EVE SOKMUŞ

Sevcan Demir hemşirenin öldürülmeden önce evden kaçmaya çalıştığı görüntülere ulaşıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Sevcan Demir Sakman, Halit Can Sakman'ın şiddetinden evden dışarı kaçıyor. Halit Can Sakman her defasında Sevcan'ı 4 kez ikna ederek eve geri getiriyor. Son kez evden kaçmak için kapıya yönelen Sevcan'ı kapıda tutan katili Halit Can Sakman, içeri çekerken ayakları kamera görüntülerine yansıyor.

Sevcan hemşire cinayetinde korkunç görüntüler! Her yerine bulaşan kanla sigara içmiş

BOĞAZINI SATIRLA KESMİŞTİ

11 bıçak darbesi ile öldürüldükten sonra satırla boğazı kesilen Sevcan Hemşire'nin son çırpınışları kamera görüntülerinden izleyen babası Güney Demir başta olmak üzere tüm aileyi bir kez daha gözyaşlarına boğuldu.

Sevcan hemşire cinayetinde korkunç görüntüler! Her yerine bulaşan kanla sigara içmiş

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ SİGARA İÇMİŞ

Kızının günü evden kaçmaya çalıştığı güvenlik kamerası görüntülerini acı çekerek izlediklerini belirten acılı baba, "Kızım katilin elindin kurtulmak için defalarca kaçmaya çalışmış. Katil cinayetten sonra hiçbir şey olmamış gibi sigarasını yakıp kapıdan dışarı çıkıyor." dedi.

Sevcan hemşire cinayetinde korkunç görüntüler! Her yerine bulaşan kanla sigara içmiş

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE YARGILANACAK

Savcı iddianamesinde Sevcan Demir Sakman 09 Mart günü saat 21:00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 sokak Ostima Evleri Sitesi no: 2 adresindeki ikametindeki adresinde yapılan tespitte boynunun satırla kesildiği ve vücudunda 11 adet bıçak darbesi olduğuna yer verdi. İddianamede anına ayrıntılı olarak yer verildi.

Sevcan hemşire cinayetinde korkunç görüntüler! Her yerine bulaşan kanla sigara içmiş
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ETİKETLER
#antalya
#şiddet
#cinayet
#olay
#hemşire
#Yaşam
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