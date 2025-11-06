Sevgilisi annesini öldürmüştü! Genç kızın şoke eden mesajları ortaya çıktı

Samsun'da güzellik merkezi sahibi 47 yaşındaki Arzu Açıkgöz 20 Aralık 2024'te Atakum'daki evinde, kızı Dila Açıkgöz'ün 23 yaşındaki erkek arkadaşı Mert Okumuş tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

KATİL SEVGİLİ HAYATINA SON VERDİ

Öldürülen Arzu Açıkgöz'ün aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken polislerin peşine düşünce yakalanacağını düşünen Mert Okumuş seyir halindeki araçta tabancayla kendini vurarak intihar etti.

GENÇ KIZI DAYISI İHBAR ETTİ

Vefat eden Arzu Açıkgöz’ün kardeşi Murat A., olaydan 3 gün sonra Dila Açıkgöz’ün annesini bıçakla tehdit ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Dila Açıkgöz hakkında annesini öldürüldükten 2 hafta önce bıçakla tehdit ettiği gerekçesiyle Samsun 18. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM" DİYE MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Tanık ifadelerine göre annesini bıçakla "Seni öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği tespit edilen Dila Açıkgöz mahkemece "Öz annesini bıçakla tehdit etmek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezasında indirim yapılmadı.