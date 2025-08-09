Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı; yolcular tahliye edildi

İzmir-Ankara D300 Karayolu üzerinde, Manisa'nın Kula ilçesi yakınlarında seyreden bir yolcu otobüsü, motorunda çıkan bir arıza sebebiyle alev aldı. Şoför otobüsü yolun kenarına çekti ve yolcuları tahliye etti. Bu sayede, İzmir'den Konya'ya giden otobüste bulunan yolcuların tamamı yangından yara almadan kurtulmayı başardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 19:04
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 19:07

Manisa’nın ilçesinde D300 karayolu üzerinde seyir halinde olan yolcu otobüsü, motor kısmında çıkan arıza sonucu yandı. Otobüste bulunan yolcular yangını yara almadan atlattı. Yangın, saat 16.00 sıralarında Jandarma Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, İ.P. idaresindeki İzmir’den Konya istikametine sefer yapan yolcu otobüsünden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı; yolcular tahliye edildi

Motor bölümünde başlayan yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Öte yandan, yangın nedeniyle İzmir - Uşak istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan trafik akış otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Polislerin olduğu aracı hurdaya çevirdi! 3 araca çarpıp kaçtı
ETİKETLER
#kula
#İzmir - Ankara D300 Karayolu
#Otobüs Yangını
#D300 Karayolu
#Trafik Sıkışıklığı
#Yaşam
