18°
Yaşam
Siirt'teki aile katliamında ayrıntılar ortaya çıktı! 'Bebek' detayı yürek yaktı

Siirt'teki aile katliamının detayları ortaya çıktı. Madde bağımlısı eşi tarafından katledilen Mine Arı'nın hamile olduğu bilgisi yürekleri yaktı.

'da aile içi tartışmada 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayda detaylar ortaya çıktı. Madde bağımlısı şahsın önce hamile eşine, ardından eşini kurtarmaya gelen aile fertlerine kurşun yağdırdığı öğrenildi.

Siirt'teki aile katliamında ayrıntılar ortaya çıktı! 'Bebek' detayı yürek yaktı

ÖNCE EŞİNİ SONRA AKRABALARINI VURDU

Fırat Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada O.A., yanındaki iki tabancadan biriyle önce kendi eşi Mine Arı'ya sonra onu kurtarmaya gelen aile fertlerine ateş açtı. Saldırıda amcası Özgür Arı ve eşi Mine Arı olay yerinde hayatını kaybetti. Şüphelinin 50 yaşındaki annesi M.A., 41 yaşındaki yengesi N.A. ve 45 yaşındaki amcası F.A. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli O.A. ise Kurtalan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Siirt'teki aile katliamında ayrıntılar ortaya çıktı! 'Bebek' detayı yürek yaktı

GENÇ KADININ HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, Mine Arı'nın hamile olduğu ve O.A.'nın madde kullandığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Siirt'teki aile katliamında ayrıntılar ortaya çıktı! 'Bebek' detayı yürek yaktı
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#cinayet
#yaralanma
#aile içi şiddet
#madde bağımlılığı
#Kurtalan
#Yaşam
