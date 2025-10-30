Sinop'ta korku dolu anlar! Denize giren adan acı haber

Sinop'ta meydana gelen acı olayda; denize yüzmek için giren bir vatandaş, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin 65 yaşındaki Bülent Karaalioğlu olduğu belirlendi.

Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası Karaalioğlu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.