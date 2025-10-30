Menü Kapat
19°
Yaşam
Sinop'ta korku dolu anlar! Denize giren adan acı haber

Sinop'ta yüzmek için denize giren 65 yaşındaki adam bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, ekipler tarafından sudan çıkarılan adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.

'ta meydana gelen acı olayda; denize yüzmek için giren bir vatandaş, bir süre sonra tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve ekipleri sevk edildi.

Sinop'ta korku dolu anlar! Denize giren adan acı haber

BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin 65 yaşındaki Bülent Karaalioğlu olduğu belirlendi.
Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası Karaalioğlu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

