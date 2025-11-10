Sıra kavgasında silah ve bıçaklar konuştu! Ekipler saldırganları peşinde

Kategoriler
Elazığ'da şeker fabrikasına araçlarıyla şeker pancarı getiren iki grup arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bıraktı.
Silah ve bıçakların konuştuğu kavgada; H.K. silahla, H.P. ve Ö.P. ise bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekiplerince kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.