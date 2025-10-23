Menü Kapat
17°
Yaşam
Sivas'a yurt dışından sipariş yağıyor! Değeri yarım milyondan fazla, dört nesilden geliyor

Sivas'a özgü ‘Sivas kuşu', güçlü sesi ve dayanıklılığıyla diğer ırklardan öne çıkıyor. Değeri yarım milyondan fazla olan kuş için yurt dışından talep yağıyor. Vatandaşlar kuş cinsinin iki tür olduğuna değinerek şaşırtan özelliklerini sıraladı.

Güçlü sesi ve dayanıklı yapısıyla dikkat çeken Sivas'a özgü ‘Sivas kuşu' dört kandan oluşan ırk olarak biliniyor. Bu özel ırk 15 ila 35 metre arasında depar atabiliyor, 15-20 dakikadan önce 'döneğe' gelmiyor ve daha sonra ise gezmeye çıkıyor. Ayrıca uçuş süreleri uzun, dönüş mesafeleri ise oldukça diğer kuş ırklarına göre daha geniş olduğu biliniyor.

Sivas'a yurt dışından sipariş yağıyor! Değeri yarım milyondan fazla, dört nesilden geliyor

YURT DIŞINDAN TALEP YAĞIYOR

İki cinse ayrılan Sivas kuşlarının bir kısmı ‘çakır göz', bir kısmı ise ‘sarı göz' olarak adlandırılıyor. Bu kuşları ise doğru eşleştirilmeleri büyük önem taşırken, aksi halde yavruların uçuş özellikleri zayıflayabiliyor. Sivas'ta 45 yıldır bu işi yapan 55 yaşındaki Harun Yıldırım, Sivas kuşlarına olan tutkusuyla biliniyor. Çocukluğundan bu yana bu özel ırkı yetiştiren Yıldırım, kuşların neslini korumak için titizlikle çalışıyor. Yıldırım, Sivas kuşunun değerinin 500 ila 600 bin lira arasında değiştiğini söyleyerek, "Benim için bu kuşların maddi bir değeri yoktur. Yurt dışından bile kuşlara talep geliyor" dedi.

Sivas'a yurt dışından sipariş yağıyor! Değeri yarım milyondan fazla, dört nesilden geliyor

KANAT PERDELERİ ÇOK GENİŞ

Harun Yıldırım, bu kuşların soğuk havaya uygun olduklarını söyleyerek, "Sivas kuşunun özelliği diğer kuşlara göre kanat seslerinin fazla olması, sayılarını daha çok olması, kuvvetli olmaları ve dayanaklıdırlar. Bizim kuşlarımız 15-20 dakikadan önce döneğe gelemezler. Kuşlar, döneğe girdikten sonra gezmeye giderler. Diğer yörelerin kuşları olduğu yerlerde dönerler. Sivas kuşunun tüyleri diğer kuşlara göre daha yoğundur. Sivas'ın soğuk havasına çok uygundur. Bu kuşun kanat perdeleri daha geniştir. Bu kuşlar iki cinse ayrılır. Biri çakır göz olanlar, bir diğeri ise sarı göz olanlardır. Biz bunların uzun yıllardır neslini bozmadan korumaya çalışıyoruz. Sabah geldiğimiz zaman dişi kuşlar yumurtada oluyor. Onun yumurtadan kalkması öğlen saatini buluyor. Öğlen sıcağında ise kuş uçmuyor. Ama erkek kuşları öyle olmadığı için biz onları uçurmayı tercih ediyoruz. Erkek kuş uçmaya her zaman hazırdır" dedi.

Sivas'a yurt dışından sipariş yağıyor! Değeri yarım milyondan fazla, dört nesilden geliyor

"BU KUŞLARI ÇİFTLEŞTİRMEK BİR SANATTIR"

Yıldırım, Sivas kuşunu herkesin sahiplenmek istediğini belirterek, "Bunlara çok iyi bakıldığı zaman yaklaşık 20 yıl yaşayan kuşlarımız oldu. İyi bir erkek kuşun piyasası 500 bin ve 600 bin lira civarındadır. Benim için bu kuşun maddi bir değeri yoktur. Bu kuşlarda insanlarda olduğu gibi eşini aşırı kıskanan kuşlar vardır. Kıskanmayan kuşlarda bulunuyor. Yani bu kuşlar başka kuşlar ile de eş olabiliyor. Kuş çiftleştirmek tamamen bir sanattır. Elimde boşta olan dişi ve erkek kuşlar var ama ben onları eşleştirmiyorum. Çünkü özellikleri birbirine uymuyor. Bol taklalı bir erkek ile bol taklalı bir dişi kuş çiftleştirilirse yavrusu sararır kalır ve uçmaz. Özellik olarak bir tarafı çok bir tarafı az olmalı. Kuşun özelliklerini bilerek çiftleştirmek gerekiyor. Sivas kuşuna yurt dışından da talep geliyor. Çünkü diğer yörelerin kuşları onların istediği sesi ve sürati veremiyor. O yüzden Sivas kuşunu herkes sahiplenmek istiyor" diye konuştu.

Sivas'a yurt dışından sipariş yağıyor! Değeri yarım milyondan fazla, dört nesilden geliyor
