12°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Sivas'ta yetişen dev sebze görenleri şaşırttı! Normalinden 5 kat daha ağır

Sivas'ta yaşayan bir çiftçi ortalama bir bal kabağından 5 kat daha ağır bir kabak yetiştirdi. Bal kabakları normalde 8 ila 10 kilogram ağırlığındayken, bu dev kabak tam 51 kilogram ağırlığında. Yoldan geçenleri bile şaşkına çeviren kabakla fotoğraf çekinmek isteyenler, hatıra fotoğrafının ardından bu büyüklükte bir kabağı ilk kez gördüklerini ifade ediyor.

'ta bir çiftçinin ata tohumundan yetiştirdiği 51 kilogramlık dev bal kabağı ilgi odağı oldu. Sivas'ta bir , 51 kilogram ağırlığında dev bir bal kabağı yetiştirdi. Mayıs ayının ortasında ekilen bal kabağı, ekim ayında hasat edildi. Kilosu 25 liradan satışa çıkarılan kabak, tarlada hasat edilirken iki kişinin yardımıyla taşındı. Bal kabakları ortalama 8 ila 10 kilogram ağırlığında olurken, 51 kiloluk dev kabak boyutuyla dikkat çekti. Tezgahta satış için sergilenen dev kabak, çevredekilerin de ilgisini çekti. Vatandaşlar, bu büyüklükte bir bal kabağını ilk kez gördüklerini belirterek, kabakla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sivas'ta yetişen dev sebze görenleri şaşırttı! Normalinden 5 kat daha ağır

ATA TOHUMLU KABAK

Dev bal kabağını yetiştiren çiftçi Mehmet Önk, "Ben çiftçilikle uğraşıyorum. Bu kabağı amca oğlumla birlikte yetiştirdik. Bunu hazırlarken tarlanın yeri çok önemli. Mayısın ortasında toprağa ekeriz, ekimin ortasında da keser toplarız. Bu kabağın diğerlerinden farklı olma sebebi, tohumunun ata tohumu olması. Tam olarak 51 kilo geliyor. Tarlada hasat edip motora yüklerken iki kişi zor kaldırdık. Tam olarak 51 kilo, kilosunu 25 liraya sattık. Daha önce de böyle büyük ekmiştim ama o 37 kilo gelmişti, böylesine rastlamadık. Bal kabağına sarılmaya çalışınca iki kolum zor kavuşuyor" dedi.

Sivas'ta yetişen dev sebze görenleri şaşırttı! Normalinden 5 kat daha ağır

"YOLDAN GEÇERKEN GÖRDÜM ŞOK OLDUM"

Dev bal kabağı ile hatıra fotoğrafı çektiren Bekir Çınar, "Ben bu bal kabağını yoldan geçerken gördüm, şok oldum. Ağabeyimizi uzun süredir tanırım, çok bal kabağı yedik ama böyle büyüğünü hiç görmedik. Kendisine bu bal kabağını yetiştirdiği için teşekkür ediyorum. Sivas'ımıza, ülkemize böyle bir bal kabağını tanıttığı için teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını Allah'tan temenni ediyorum" diye konuştu.

#Yaşam
