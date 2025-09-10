Şnalıurfa'da sulama kanalında can pazarı!

Şanlıurfa’da sulama kanalında akıntıya kapılan şahıs suya gömülerek gözden kaybolurken onu kurtarmak için suya atlayanların akıntıyla mücadele ederek çıkmaya çalışması ise paniğe neden oldu.



Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Bölgeden geçen sulama kanalında bir şahsın akıntıya kapıldığını gören 2 vatandaş, onu kurtarmak için suya atladı. Bir süre yüzerek akıntıya kapılan şahsa ulaşmaya çalışan vatandaşlar, bunu başaramadı. Suya gömülen şahıs gözden kaybolurken onu kurtarmak için kanala atlayan vatandaşlar ise büyük bir güçlükler kıyıya çıktı. Demir korkulukların arkasında mahsur kalan vatandaşları, olay yerine giden itfaiye ekipleri demir kesme makası kullanarak kurtardı.

MORGA KALDIRILDI

Olay yerine giden ekipler, gözden kaybolan şahsı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde şahsın cesedi, son görüldüğü yerden yaklaşık 2 kilometre ötede bulundu. Ekiplerin çıkarttığı ceset, kimliğinin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Şahsın intihar mı ettiği yoksa suya mı düştüğü araştırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.