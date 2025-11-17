Soğuk havaların vazgeçilmez yemeği! Kütahya'da 'Kaz eti tiridi' sezonu açıldı

Kütahya'da kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan doğal 'Kaz eti tiridi' sezonu başladı. Kaz eti ve yufkanın birleşimiyle hazırlanan tirit, özellikle soğuk havalarda yöre halkının en çok tercih ettiği geleneksel yemekler arasında yer alıyor.

ÖZELLİKLE KAR YAĞDIĞINDA TÜKETİLİYOR

Sezonun açılmasıyla birlikte dostlarına tirit ikram eden Bekir Aksu, yemeğin yapılışı ve lezzeti hakkında konuştu. Aksu, tiritin özellikle kar yağdığında tüketildiğini belirterek, "Yufkaların üzerine dökeriz, onun üzerinde yenilir. Aslında kar gelince yenilir ama biz bu yıl biraz acele ettik" dedi.

GELENEK HALİNE GELDİ

Kaz etinin hem lezzeti hem de şifasıyla bilindiğini anlatan Aksu, "Bu yemek insanın içindeki bütün dertleri alır, temizler. Lezzetlidir, yemelere tatmin olunmaz. Bir yiyen bir daha yemek ister" ifadelerini kullandı. Her yıl kış aylarında tirit yapmanın artık bir gelenek haline geldiğini söyleyen Aksu, "Bu bir gelenek oldu, her sene mutlaka yeriz" diyerek kaz eti tiridinin bölgedeki kültürel önemine dikkat çekti.