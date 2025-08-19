Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
29°
Yaşam
Editor
Editor
 | Özge Sönmez

Sosyal medya kullanıcılarını ilgilendiriyor! Hesabı açık olanlar dikkat: Suç sayılıyor

Yargıtay 12. Ceza Dairesi emsal bir karara imza attı. Herkese açık sosyal medya hesaplarından rıza olmadan kullanılan veriler "hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçu kapsamında değerlendirdi. Böylelikle fotoğrafları paylaşan sanık hakkında verilen beraat kararını bozuldu.

Sosyal medya kullanıcılarını ilgilendiriyor! Hesabı açık olanlar dikkat: Suç sayılıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
12:53
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
12:58

“men.dakka.dukka” isimli bir sosyal medya hesabı herkese açık hesapları bularak rızaları olmadan fotoğrafları kendi hesabında paylaştı. Durumu gören kullanıcılar, hesaptan şikayetçi oldu. "men.dakka.dukka" rumuzlu kullanıcı hakkında "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan dava açıldı.

Sosyal medya kullanıcılarını ilgilendiriyor! Hesabı açık olanlar dikkat: Suç sayılıyor

BERAAT KARARI VERİLDİ

Yargılamayı yapan yerel mahkeme, sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. İstinaf başvurusunu inceleyen Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, fotoğrafların herkese açık hesaplardan alınması nedeniyle eylemin oluşturmadığına hükmederek beraat kararı verdi.

Sosyal medya kullanıcılarını ilgilendiriyor! Hesabı açık olanlar dikkat: Suç sayılıyor

KARAR BOZULDU

Şikayetçilerin itirazı üzerine dosya 'a taşındı. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 136. maddesinde tanımlanan "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçu kapsamında olduğunu belirterek, istinafın beraat kararını bozdu.

HUKUKA AYKIRI OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Dairenin kararında, bir kişiye ait her türlü bilginin başkasına verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesinin, TCK'nin 136. maddesi kapsamında suç olarak tanımlandığı vurgulandı.

Herkes tarafından bilinen veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün olan kişisel bilgilerin de yasal anlamda "" olarak kabul edildiği belirtilen kararda, "Kişisel verilerin, üzerinde yazılı olduğu belgenin bulunduğu yerden alınması ya da kaydedilmiş haliyle başka bir nesne üzerine taşınarak sabitlenmesi, böylece istenildiğinde tekrar kullanılabilmesi olanağını sağlayan her türlü faaliyet, kişisel verileri ele geçirme kapsamında değerlendirilebilir." değerlendirmesi yapıldı.

Sosyal medya kullanıcılarını ilgilendiriyor! Hesabı açık olanlar dikkat: Suç sayılıyor

Dava konusu olayda da şikayetçilerin izni olmadan sanık tarafından yapılan paylaşımların "kişisel verileri ele geçirme" olduğu kaydedilen kararda, "Sanık hakkında zincirleme şekilde verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek, yazılı şekilde sanığın beraatına karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
#yargıtay
#suç
#hukuk
#Kişisel Veri
#sosyal-medya
#Yaşam
TGRT Haber
