TGRT Haber
17°
Yaşam
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Suzan Elik'i öldürmek için pusu kurdu! 3 çocuğuna ulaşılamıyor: Korkunç detaylar

İstanbul'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında silahla vurulan 3 çocuk annesi Suzan Elik'in oğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Olayın adından genç kadının kardeşi, yeğenlerine ulaşamadıklarını söyledi.

Suzan Elik'i öldürmek için pusu kurdu! 3 çocuğuna ulaşılamıyor: Korkunç detaylar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2025
14:42
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
14:42

Çekmeköy'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda; hakkında bulunan Yunus E., konuşma bahanesiyle yanına çağırdığı eşi Suzan Elik’i tabancayla vurarak ağır yaralamıştı.

Suzan Elik'i öldürmek için pusu kurdu! 3 çocuğuna ulaşılamıyor: Korkunç detaylar

"ÇOCUKLARA ULAŞAMIYORUZ, CAN GÜVENLİKLERİ YOK"

Genç kadının yoğun bakındaki tedavisi devam ederken açıklamalarda bulunan Suzan Elik'in kardeşi Nalin Özaras, "Şu an ablam yoğun bakımda, durumu çok kritik. Bu bir komplo. Fail çocukların montunu getirmesini bahane ederek ablamı tenha bir sokağa çağırıyor. Arkadan yaklaşarak kurşun sıkıyor. Ablamın tüm fonksiyonları kaybolmuş durumda. Üç erkek çocuğu var, en küçüğü 7 yaşında. Çocuklara ulaşamıyoruz, can güvenlikleri yok" ifadelerini kullandı.

Suzan Elik'i öldürmek için pusu kurdu! 3 çocuğuna ulaşılamıyor: Korkunç detaylar

"ABLAM YILLARDIR ŞİDDETE MARUZ KALIYORDU"

Cani adamın bir an önce yakalanmasını istediklerini belirten Özaras, "Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Fail şu an saklanıyor. Karşı tarafın tutuklanmasını, azmettiren kişilerin de ifadelerinin alınmasını istiyoruz. Ablam yıllardır şiddete maruz kalıyordu. Sürekli uzaklaştırma talep ediyordu. Bu bir pusu ve planlı bir saldırıdır" diye konuştu.

TGRT Haber
