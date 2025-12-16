Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Taksicilerden vefa göstergesi! Ölen kuşlarına mini mezar yaptılar

Bursa'nın Mudanya ilçesinde taksi durağı sakinleri, Berduş adını verdikleri muhabbet kuşu ölünce onun anısını yaşatmak için taksi durağının yanına mini mezarlık yaptılar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 12:52

Bursa'nın ilçesinde bulunan Mudanya 'nda beslenen ve "Berduş" adı verilen muhabbet kuşunun ölümü, duraktaki şoförleri derinden üzdü. Durağın adeta maskotu haline gelen Berduş'u çöpe atmaya gönülleri razı olmayan taksiciler, kendi imkânlarıyla mini bir mezarlık yaptı.

Taksicilerden vefa göstergesi! Ölen kuşlarına mini mezar yaptılar

BERDUŞ'U KAYBETMEK ŞOFÖRLERİ DERİNDEN SARSTI

Uzun süredir durakta yaşayan Berduş'un, şoförler arasında "durağın muhabbetçisi" olarak anıldığını belirten esnaf, kuşun yalnızca bir hayvan değil, günlük hayatın neşe kaynağı olduğunu dile getirdi. Şoförler, "Bizlerle konuşur, seslenir, müzikler çalardı. Can taşıyan bir canlıydı. Çok seviyorduk. Kaybettiğimizde gerçekten çok üzüldük" ifadelerini kullandı.

Taksicilerden vefa göstergesi! Ölen kuşlarına mini mezar yaptılar

"ÇÖPE ATMAYA KIYAMAZDIK"

Berduş'un ölümü sonrası onu çöpe atmayı hiç düşünmediklerini vurgulayan taksiciler, "Kuşlarımız da bir can taşıyor. Neden çöpe atalım? Bir mezarı olsun istedik" dedi. Bu düşünceyle durağın yanına küçük bir yapan şoförler, Berduş'u her gün hatırladıklarını söylediler. Mini mezarlığı gören vatandaşların hüzün yaşaması da dikkat çekti. Taksicilerin bu davranışı, hayvan sevgisi ve vefa duygusunun anlamlı bir örneği olarak takdir topladı.

Taksicilerden vefa göstergesi! Ölen kuşlarına mini mezar yaptılar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araç sahipleri dikkat! Motor elinizde kalabilir: Asla ucuza alınmaması gereken 10 parça
ETİKETLER
#mudanya
#vefat
#mezar
#taksi durağı
#Berduş
#Muhabbet Kuşu
#Hayvan Sevgisi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.