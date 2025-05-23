Tembel çalışanlar hakkında şaşırtıcı gerçek! Kovanın işi ters gidiyor

2025 yılı, ABD’de birçok dev şirketin düşük performanslı çalışanları hedef almasıyla dikkat çekti. Business Insider'ın haberine göre Meta, Microsoft ve Tesla gibi devler binlerce kişiyi işten çıkardı. Patronlar için amaç “en iyilerle yola devam etmek” olsa da uzmanlara göre bu yöntem çoğu zaman işe yaramıyor.

"PERFORMANSI ARTIR" DEMEK YETMEZ

Wharton School’dan yönetim uzmanı Adam Grant, korkuya dayalı işten çıkarmaların çalışanları geçici olarak motive etse de, uzun vadede verimliliği düşürdüğünü belirtti. Çünkü insanlar risk almaktan kaçınıyor, üreticilik azalıyor ve buna bağlı olarak kalite düşüyor.

Bu yaklaşım yeni değil. 1980’lerden beri uygulanan “en zayıf halkayı kov” yöntemi, Microsoft gibi devlerde ciddi zararlar doğurdu. Şirket içi rekabet körüklendi, iş birliği öldü, parlak fikirler gömüldü. Sonuç? Değer kaybı, inovasyon eksikliği ve nitelikli çalışan kaybı.

İYİ YÖNETİM KORKUDAN DEĞİL, DESTEKTEN GEÇER

Araştırmalar gösteriyor ki işten çıkarmalar sadece çalışanlara değil, şirketin imajına da zarar veriyor. En yetenekli kişiler, güvensiz ortamdan ilk kaçanlar oluyor. İşe alım zorlaşıyor, şirketin yıldızı sönüyor.

SON ÇARE OLMALI

Grant'e göre iyi yönetim, yüksek beklentileri net bir şekilde belirlemek, çalışanlara hedeflerine ulaşmaları için rehberlik etmek ve gerektiğinde dürüst geri bildirim vermekle olur. İşten çıkarma ise son çare olmalı, ilk hamle değil.

Sonuç olarak, düşük performansa karşı alınan sert önlemler kısa vadede göz boyayabilir ama uzun vadede şirketin altını oyuyor. Belki de asıl sorun çalışanlarda değil, onları yönetenlerde.