Dünyanın ilk Tüp bebek fili Gabi'ye Asyalı eş aranıyor! 'Nesli tükeniyor...'

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın maskotu olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Gabi isimli erkek fil, aranan eş bulanamadığı için 8 yıldır yalnız yaşıyor.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın da dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan ve her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın maskotu Gabi isimli file 8 yıldır Asyalı eş aranıyor. Dünyanın ilk tüp bebekle dünyaya gelen fili olma özelliğiyle bilinen Gabi'nin yalnızlığını gidermek için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



GABİ'YE ASYALI EŞ ARANIYOR

5 yaşından bu yana Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'ndaki yaşamını sürdüren ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği nesli tükenme tehlikesinde olan 18 yaşındaki fil Gabi için eş ise Asya ülkelerinde aranıyor. Kendisi Asya kökenli olduğu için eşinin de Asyalı olması gereken fil Gabi'nin 8 yıllık yalnızlığının son bulması için çalışmalar yoğunlaştırıldı.



GABİ, TÜP BEBEK YÖNTEMİYLE DÜNYAYA GELEN İLK FİL OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, fil Gabi'ye 8 yıldır eş aradıklarını söyledi. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın maskotu haline gelen Gabi isimli file, neslini devam ettirebilecek bir eş bulunamadığı için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirten Özsöyler, barınakta özel bakım ve ilgiyle yaşamını sürdüren fil Gabi'nin 18 yıl önce tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen ilk fil olma özelliğine sahip olduğunu bildirdi.

"EN YAKIN ZAMANDA GABİ'YE EŞ BULUP NESLİNİN DEVAM ETMESİNİ SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Gabi için Asyalı gelin adayları aradıklarını belirten Özsöyler, "Gabi erkek filimizdir. Gabi, tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen ilk filidir. 12 yıldan beri Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'mızda yaşamını sürdürüyor. Gabi'nin yazlık ve kışlık alanları var. Yazın serinlemesi için havuzu da var. Uzun süreden beri diğer hayvanat bahçelerinden Gabi'mize eş arıyoruz. Eşin Asya fili olması lazım. Afrika fili bulduk. Fakat Afrika fili Gabi Asya fili olduğu için eş olmaz. O yüzden de Avrupa'daki ve yurt dışındaki diğer hayvanat bahçelerinin yetkilileri ile sürekli görüşmelerimiz devam ediyor. Gabi'ye bir tane dişi fil arıyoruz. En yakın zamanda da inşallah Gabi'ye eş bulacağız ve neslinin devam etmesini sağlayacağız" dedi.

ZÜRAFAYA EŞ BULUNDU, SIRA GABİ'DE

Kısa zamanda sonuca ulaşmayı hedeflediklerini belirten Özsöyler, 16 yıl yalnız yaşayan erkek zürafaya eş buldukları gibi Gabi'ye de eş bulacaklarını sözlerine ekledi.