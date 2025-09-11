Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: Biri ağır 2 yaralı

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Ümraniye ilçesinde İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı.

OTOMOBİL PARAMPARÇA OLDU

Kaza İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 HO 3009 plakalı İETT otobüsü ile 34 VA 9313 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından otomobil paramparça oldu.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs bir alışveriş merkezinin bahçe duvarına, otomobil ise refüje çarptıktan sonra diğer şeride geçip ters döndü.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ ÇIKARILDI

Otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücüler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.