Google Play App Store
25°
Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: Biri ağır 2 yaralı

İstanbul Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otobüs AVM'nin duvarına, otomobil refüje çarpıp ters döndü. Feci kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 03:20
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 03:29

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. ilçesinde otobüsüyle otomobil çarpıştı.

Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: Biri ağır 2 yaralı

OTOMOBİL PARAMPARÇA OLDU

Kaza İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 HO 3009 plakalı İETT otobüsü ile 34 VA 9313 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından otomobil paramparça oldu.

Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: Biri ağır 2 yaralı

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs bir alışveriş merkezinin bahçe duvarına, otomobil ise refüje çarptıktan sonra diğer şeride geçip ters döndü.

Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: Biri ağır 2 yaralı

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ ÇIKARILDI

Otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: Biri ağır 2 yaralı

sürücüler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

