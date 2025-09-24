Menü Kapat
24°
 | Selahattin Demirel

Uzaklaştırma aldırdığı gün katledildi! Hastanedeki dehşetin görüntüsü ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta 4 ay önce hastanede tıbbi sekreter olarak çalışırken ayrıldığı eşi tarafından uzaklaştırma kararı aldırdığı gün öldürülen Eser Karaca'nın anlara ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde zanlının, tartışma sonrası kaçan eski eşini merdivenlere sıkıştırdığı ve peş peşe 3 el ateş edip kaçtığı yer aldı. Davanın ilk duruşması yarın yapılacak.

Onikişubat ilçesinde bulunan özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Eser Karaca'nın çalıştığı birime 21 Mayıs'ta giren ayrıldığı eşi A.A. (44), önce tartışma çıkardı daha sonra saldırıya geçti.

Karaca'yı, kaçarken merdivenlerde sıkıştıran eski koca peş peşe pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. Karaca'ya ilk müdahaleyi çalıştığı hastanedeki mesai arkadaşları yaptı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Karaca kurtarılamadı.

4. KEZ UZAKLATIRMA KARARI ALDIRDIĞI GÜN ÖLÜDÜRLDÜ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, polis zanlıyı kısa sürede yakalayarak tutuklanmasını sağladı. Hayatını kaybeden Karaca'nın cenazesi, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kılağlı Mahallesi'ndeki mahalle mezarlığında toprağa verildi. Karaca'nın 4'üncü kez aldırdığı gün olayın yaşandığı da belirtildi.

Uzaklaştırma aldırdığı gün katledildi! Hastanedeki dehşetin görüntüsü ortaya çıktı

MERDİVENLERDE YAKALAYIP PEŞ PEŞE ATEŞ ETMİŞ

Olayın üzerinden 4 ay geçerken, zanlı hakkında da iddianame hazırlanarak 5. 'nde dava açıldı. Yarın görülecek olan davada zanlının, Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesinin 3'üncü bendine göre 'Boşandığı Eşe Karşı Kasten Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istendi.

Şüphelinin olay günü yanlarına giden hastane personeli Ç.A.'yı da tehdit ettiği için de 'Silahlı Tehdit' suçundan ayrıca cezalandırılması talep edildi. Dosyada anı da yer aldı.

Görüntülerde şüphelinin içinde silah olan poşetle içeri girme ve eski eşiyle tartışma anları yer aldı. Görüntülerin devamında ise odadan çıkan Karaca ve arkadaşı Ç.A. kaçışırken, silahı poşetten çıkaran zanlının, merdivenlerde yakaladığı eski eşine peş peşe 3 el ateş edip vurduktan sonra kaçma anları da yansıdı.

"DAHA ÇOK CEZA ALMASINI TALEP EDİYORUM"

Karaca'nın babası ve kardeşi, cinayet zanlısının en ağır cezayla cezalandırılmasını istemişti. Baba Mustafa Karaca, "Benim ciğerim yanıyor bu saatten sonra başkalarının da ciğerinin yanmamasını talep ediyorum. Bu şahsın daha çok ceza almasını talep ediyorum. Benim kızımı bir ay önce balkondan da atarak ölüme terk ettiğini öğrendik. Kızımın ayağı iyi olduktan sonra işine geri döndü.

Uzaklaştırma aldırdığı gün katledildi! Hastanedeki dehşetin görüntüsü ortaya çıktı

Kızımı çeşitli yerlerde takip ederek hastaneye girdi ve pusuya düşürüp 4 el ateş etti. Şahsın uzaklaştırması vardı, nafaka davası vardı. Bunların detaylı olarak incelenmesini bekliyoruz. Vurmadan iki gün önce şahıs randevu talep ediyor ve kızım randevuyu öğrenince hastaneye gitmemişti. Randevuyu pazartesi gününe almış, olaydan iki gün önce. Yetkililerden bu şahsın en ağır ceza ile cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

"ABLAMA BAYRAMI ZEHİR EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞ"

Eser Karaca'nın kardeşi Sefa Karaca ise, "Bu şahıs bir iki ay önce gelip ablamdan barışmak istedi ve ablam da kendisine bir şans daha vereceğini söylemişti. Ayrıldılar, ablam kendisine ev tutmuştu. Ablama mesajlar atarak bayramı zehir edeceğini söylemiş. Durumları da var bu olayın örtbas edilmesini istemiyoruz. En ağır cezayla ceza almasını talep ediyoruz. Bunun örnek olarak Maraş merkezde darağacına asılmasını talep ediyoruz. 7 kardeştik 6 kaldık. Kolumuzun biri kırıldı, yaprağımız döküldü" diye konuştu.

