Uzman çavuş sokak ortasında öldürüldü! Katilin kimliği şoke etti

Ankara'da sabahın erken saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan 36 yaşındaki Emre B.'ye otomobilin içinden ateş açıldı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Silah sesleri duyan ve Emre B.'nin kanlar için yere yığıldığını gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vurulduğu yerde hayatını kaybettiği belirlenen Emre B.'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

CİNAYETİN SEBEBİ NE?

Cinayeti işlediği belirlenen Emre B.'nin bacanağı Uğur B.'nin ise olay yerinin 500 metre ilerisinde aracının içinde aynı silahla intihar ettiği öğrenildi. Cinayetin nedeninin henüz belirlenemediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.