Uzman çavuş sokak ortasında öldürüldü! Katilin kimliği şoke etti

Ankara'da sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Jandarma Uzman Çavuş Emre B., sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Cinayeti işleyen katil zanlısı ise arabasının içinde intihar etti. İşte kan donduran olayın detayları...

IHA
16.09.2025
16.09.2025
'da sabahın erken saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Uzman Çavuş olarak görev yapan 36 yaşındaki Emre B.'ye otomobilin içinden ateş açıldı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

sesleri duyan ve Emre B.'nin kanlar için yere yığıldığını gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vurulduğu yerde hayatını kaybettiği belirlenen Emre B.'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

CİNAYETİN SEBEBİ NE?

Cinayeti işlediği belirlenen Emre B.'nin bacanağı Uğur B.'nin ise olay yerinin 500 metre ilerisinde aracının içinde aynı silahla ettiği öğrenildi. Cinayetin nedeninin henüz belirlenemediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

