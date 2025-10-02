Vicdansızlığın böylesi: Engelli vatandaşı evini sattı, parayı kız arkadaşına yolladı

Antalya'da yüzde 91 engelli raporu bulunan B.T. isimli vatandaşın evinin satılarak paranın farklı hesaba aktarılmasıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olayının ardından ekipler, büyük bir çalışma başlattı.

Olayla ilgili olan herkesi izlemeye alan ekipler, şüphelilerin emlakçı G.B. ve kız arkadaşı G.İ. olduğu tespit edildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonla iki şahıs da yakalandı.

ÇOK SAYIDA MATERYALE EL KONULDU

Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, olayda kullanılan vekaletname ve belge asılları, 2 cep telefonu, sim kartlar ve suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında bir araca el konuldu.

EMLAKÇI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden para hesabına aktarılan G.İ. hakkında ev hapsi kararı verilirken, emlakçı G.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.