Pes dedirten soygun! Kediyi çalıp fotoğraf çekildiler

Adana'da iki şahıs bir apartmanın ikinci katında pencerede duran kediyi parmaklıklara tırmanarak çaldı. Çaldıkları kediyle apartman önünde fotoğraf çekilen şahıslar kameralar anbean yansıdı.

Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda 2 şahıs dün akşam Anadolu Mahallesi'nde ara sokağa girip daha önceden gördükleri yavru British cinsi kediyi çalmak için harekete geçti. Bir kişi gözcülük yaparken diğer şahıs demir korkuluklardan 2'nci kata çıkıp açık olan pencereden dışarı çıkan yavru kediyi aldı. Daha sonra aşağı inen şahıs ve arkadaşı sokakta kediyi sevip onunla fotoğraf çektirdi. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kedinin sahibi Kuzgun Batman, olaydan sonra polise giderek şikayetçi oldu.