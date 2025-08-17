Genç adamın feci ölümü! yakın arkadaşı kafasından vurdu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşanan olayda; Sercan Oktay (32) arkadaş grubu ile gittiği mobilya fabrikasında, iddiaya göre yakın arkadaşı S.G.'nin oynadığı ve bir anda ateş alan tüfekle kafasının arkasında vuruldu.

ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ağır yaralı şekilde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Oktay, burada tedavi altına alındı.

7 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

7 günlük yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Oktay, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 3 erkek kardeşten en küçüğü Sercan Oktay'ın bekar olduğu öğrenildi. Sercan Oktay, Uluönder Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'de ikindi namazının müteakip ardından defnedilecek.