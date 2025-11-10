Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Yangın faciasından yaralı kurtulmuştu, dehşet anlarını anlattı: “Üstümü söndürsünler diye kendimi dışarı attım”

Kocaeli parfüm fabrikasındaki yangından yaralı olarak kurtulan Ayten Aras, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Yangında vardiya amirinin alevlerin arasında kaldığını söyleyen Aras, "Ateşten kimse kimseyi görmedi. Kendimi dışarı atayım, komşular üstümü söndürsün diye düşündüm” dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yangın faciasından yaralı kurtulmuştu, dehşet anlarını anlattı: “Üstümü söndürsünler diye kendimi dışarı attım”
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 16:12

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 7 kişi de yaralandı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangından yaralı olarak kurtulan işçilerden Ayten Aras hafızalardan kolay kolay silinmeyecek dehşet anlarını anlattı.

Yangın faciasından yaralı kurtulmuştu, dehşet anlarını anlattı: “Üstümü söndürsünler diye kendimi dışarı attım”


“VARDİYA AMİRİNİ KOMPLE ATEŞ TUTTU”

Olay gününde 5 kişi yan yana çalıştıklarını ifade eden Aras, "2 kız, 3 kadın aynı masada çalışıyorduk. Esma (hayatını kaybetti) ile bir kız da arkamızdaydı. Tuncay Bey (vardiya amiri) ürün hazırlıyordu. Ürünü çekti, makinenin oraya getirdi. Bir baktım, o sırada 'güm' diye bir ses geldi. Kolonya parfüm makinesini çekti, götürecekti. Orada elinde patladı. Komple adamı ateş tuttu. Ateşten kimse kimseyi görmedi. Ben de nasıl kaçtım o arada. Kapı açıktı, mesafe vardı. Ben de kendimi dışarı attım. 'Kendimi dışarı atayım, komşular üstümü söndürsün' diye düşündüm. Baktım kimse yok. Ben kendim çabamla elbiselerimi kopardım, attım. Vücudum biraz yandı, bacaklarım, yüzüm, ellerim yandı. O kadar ağır olmadım" şeklinde konuştu.

Yangın faciasından yaralı kurtulmuştu, dehşet anlarını anlattı: “Üstümü söndürsünler diye kendimi dışarı attım”


“BELKİ YANARLARDI AMA BİR TÜRLÜ KURTULABİLİRLERDİ”

Kendisi kurtulurken mesai arkadaşlarının yangının içinde kaldığını söyleyen Aras, "Onlar da peşimden gelseydi belki yanarlardı ama bir türlü kurtulabilirlerdi. Anlık patladı. 5 kişi de zaten kapının girişindeydi. Onlar kendini kurtardı. Ben de onların peşinden kaçtım. Diğer arkadaşlarımız belki o anın şokuyla şaşırıp, arka tarafa gitmiş olabilirler. Tuba, Nisa, Şengül, Hasbike, ben. Üçümüz yan yanaydık."
Gözyaşlarına hakim olamayan Ayten Aras, "Allah bizi kurtardı, çocuklarıma bağışladı" dedi.

Yangın faciasından yaralı kurtulmuştu, dehşet anlarını anlattı: “Üstümü söndürsünler diye kendimi dışarı attım”

“SİGORTA, YEMEK, OTURACAK YER YOK…”

İş yerinde birçok olumsuz koşulda çalıştırıldıklarına dikkat çeken Aras, "Sosyal hak yoktu. Anca bizi çalıştırıyordu. Yemek vermiyordu, oturacak yerimiz yoktu, sigorta da yoktu. Hiçbir sosyal hak yoktu, vermiyordu. Günlük bana 800 lira veriyordu. 4 yıldan fazladır burada çalışıyordum" ifadelerini kullandı.

Yangın faciasından yaralı kurtulmuştu, dehşet anlarını anlattı: “Üstümü söndürsünler diye kendimi dışarı attım”

“DAVACIYIZ”

Olayın ardından şikayetçi olarak, tüm haksızlıkları ifade ettiklerini dile getiren Ayten Aras, "Biz davacıyız. O kadar canlar gitti. Biz çabaladık, hakkımızı vermediler. Kimse keyif için gidip çalışmaz. Biz de çoluk çocuğumuz için çalışıyorduk. Esma işten çıkmıştı ama yeniden çağırdılar. Maddi durumu yoktu, kiracıdır. Herkes çocukları için ayakta" şeklinde konuştu.

Yangın faciasından yaralı kurtulmuştu, dehşet anlarını anlattı: “Üstümü söndürsünler diye kendimi dışarı attım”


"HER GÜN GELİYORDU"

İş yeri sahibinin her gün tesise geldiğini aktaran Aras, "Cumartesi günleri saat 09.00'da geliyordu. Olay günü geldi, öyle gördü gitti. Hep 09.00 olunca geliyordu bizim başımıza. Gece gündüz hep bizleydi. Oğlu gelmiyordu. Oğlu ara sıra babasının yanına geliyordu" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni Dilovası yangını açıklaması!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kocaeli fabrika yangını soruşturması genişliyor! Gözaltı sayısı yükseldi
ETİKETLER
#yangın
#ölüm
#yaralanma
#iş kazası
#dilovası
#Parfüm Tesis
#Iş Güvenliği
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.