Yaşının 3 katı suç kaydı vardı! Binlerce TL'lik vurgun yapan kadın yakalandı

İstanbul
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekipler, 31 Temmuz tarihinde Darıca’da 3 ayrı adresten 500 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve takı çalan kadının peşine düştü.
Yapılan incelemelerde hırsızlıkları Y.G. isimli kadının gerçekleştirdiği tespit edildi. 84 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenilen Y.G., Gebze'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan Y.G emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 ayrı hırsızlık olayına karışan ve 84 suç kaydı bulunan Y.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.