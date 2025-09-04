Yaylada korkunç olay! Baba ile oğlu hayatını kaybetti

Erzurum'da etkili olan yağışlı hava acı haberi de beraberinde getirdi. Yaylada hayvan otlatan baba ile oğlu feci şekilde can verdi.

HAYVAN OTLATIRKEN YILDIRIM DÜŞTÜ

Şenkaya ilçesinde kent merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Sındıran Mahallesi'nin yaylasında çobanlık yapan Abdulmenaf (51) ile oğlu Bayram Kısak'a (14) yıldırım isabet etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonucu baba ile oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından morga konuldu.