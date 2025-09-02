Denizli'de akıl almaz olay! Yeni doğan bebeğin başına gelenler şoke etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yeni doğan bir bebek poşete konularak kaçırılmaya çalışıldı. Kaçırılmaya çalışan yeni doğan bebeğin babası Kamil B, olaya ilişkin tutuklanana T.D.A'yı yaklaşık 15 yıldır tanıdıklarını söyledi. Şüphelinin eşiyle aynı iş yerinde çalıştığını belirten baba "6 yaşında bir kızı olan bir kadının böyle bir şey yapmasını hala aklımız almıyor. Bebeğimizi poşete koymuş, ölebilirdi, canına kastetmiş." dedi.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMEDİ

Kamil B, şüphelinin bir bebek düşürdüğünü ve bu durumu ailesinden gizlediğini belirterek, şöyle devam etti: "Babası bizi arayarak şikayetimizi geri çekmemizi istedi. Kızının düşük yaptığından haberi yoktu, ben gerçekleri anlatınca o da şaşırdı. Şikayetimi geri çekmedim. Cezası neyse çekmesini istiyorum." Olayın yaşandığı 30 Ağustos gecesi Pamukkale Üniversite Hastanesi'nde güvenlik görevlisi, asansörden inen T.D.A'nın şüpheli hareketleri üstüne elindeki poşette arama yapmış, poşet içinde örtüye sarılı halde olan yeni doğan bebeği bulmuştu.

"DÜŞÜK YAPTIĞIMI EŞİME SÖYLEYEMEDİM"

Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda bebek, annesi F.B'ye teslim edilmişti. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilip tutuklanmıştı. T.D.A. emniyetteki ifadesinde, bir süre önce düşük yaptığını, eşine söylemediğini ve F.B'nin kendisine bebeğe bakamayacağını belirtmesi üzerine bebeği aldığını ileri sürmüştü.